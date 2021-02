Erano stati abbandonati ai bordi della Strada statale 125 nel territorio del comune di Jerzu. I cagnolini erano stati lasciati in un canale di scolo, in fondo a una scarpata ed erano destinati quindi a morte certa se nessuno li avesse trovati prima che avvenisse l'irreparabile. I due cuccioli sono stati salvati dalla Polizia Stradale di Lanusei. Gli agenti che in quel momento erano in servizio proprio su quel tratto di strada hanno sentito i guaiti dei cagnolini e si sono messi all'opera per individuarli.

Dopo averli trovati, i due animali sono stati recuperati: erano affamati, infreddoliti e spaventati oltre che affaticati per le condizioni impervie in cui erano stati abbandonati. Dopo il primo soccorso, i due cuccioli sono stati affidati alle cure dell'associazione animalista "Onlus conFidointe Ogliastra". I cagnolini ora saranno curati e poi potranno essere pronti per l'adozione da parte di una nuova famiglia che possa volere loro bene per sempre.

Si tratta di due cuccioli dal manto marroncino di pochi mesi, lasciati in strada da ignoti che la polizia non è riuscita a rintracciare. L'associazione conFidointe si occupa da sempre del recupero e della ricerca di una casa per animali abbandonati o sfortunati. I due cagnolini non avranno certo problemi a trovare una famiglia che li ami: i cuccioli, infatti, sono i più gettonati per l'adozione.

Sono i cani più anziani quelli che riscontrano maggiori problemi nell'adozione o quelli con disabilità motorie: vengono spesso salvati dal randagismo e recuperati in condizioni fisiche precarie, ma è molto più complicato per loro trovare persone che li accettino nonostante il trascorso in strada, le condizioni fisiche o anche semplicemente per l'età che rappresenta una nota di "demerito" nella desiderabilità di un cucciolo. L'associazione senza scopi di lucro diffonde le richieste di aiuto anche tramite la sua pagina Facebook.