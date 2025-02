video suggerito

Istituita la zona rossa a Sanremo: per il Festival arrivano 370 poliziotti e i reparti speciali Da martedì 11 a sabato 15 febbraio, la città dei fiori sarà sottoposta a misure straordinarie per garantire la sicurezza della kermesse musicale più attesa dell'anno, il Festival di Sanremo.

A cura di Davide Falcioni

Con un presidio quotidiano di 370 uomini, l’impiego di reparti speciali e un dispositivo di sicurezza che copre ogni angolo della città, Sanremo si prepara ad accogliere la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Da martedì 11 a sabato 15 febbraio, la città dei fiori sarà sottoposta a misure straordinarie per garantire la sicurezza della kermesse musicale più attesa dell’anno.

La Polizia di Stato, in collaborazione con i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, ha messo in campo un piano di sicurezza che coinvolge ogni aspetto del territorio. Le forze dell’ordine saranno presenti con pattuglie a terra, unità cinofile, artificieri e reparti mobili, pronti a intervenire in caso di necessità. La stazione ferroviaria, i caselli autostradali e le principali vie di accesso alla città saranno presidiati dalla Polizia Ferroviaria e dalla Polizia Stradale, con controlli mirati lungo l’Autostrada A10 e la Strada Statale Aurelia.

Non mancherà la sorveglianza via mare, affidata alle unità navali della Guardia di Finanza, mentre la Capitaneria di Porto vigilerà sulla sicurezza della navigazione. Anche il cyberspazio sarà sotto controllo: il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale garantirà la protezione della manifestazione da eventuali attacchi informatici.

Come nelle passate edizioni, è stata istituita una "zona rossa" che comprende piazza Colombo, il Teatro Ariston, via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D’Olmo. L’accesso a quest’area sarà regolato da 10 varchi, presidiati da forze dell’ordine e steward Rai. Chiunque entrerà nella zona rossa sarà sottoposto a controlli con metal detector, compresi bagagli e borse al seguito.

Solo i residenti e coloro muniti di pass rilasciato dalla Polizia Locale per motivi di lavoro potranno accedere liberamente. Una misura necessaria per garantire la massima sicurezza in un’area che, durante il Festival, diventa il cuore pulsante della città, attraendo migliaia di persone tra artisti, giornalisti e spettatori.