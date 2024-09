video suggerito

Isola d’Elba, trovato cadavere in decomposizione nel bosco: potrebbe essere di uno chef scomparso Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in un bosco sull’Isola d’Elba, vicino a Lacona, nel comune di Capoliveri: il sospetto è che possa trattarsi di Francesco Marchesani, chef di 41 anni, scomparso 6 giorni fa in zona. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in un bosco sull'Isola d'Elba, vicino a Lacona, nel comune di Capoliveri. A rinvenire ieri il corpo senza vita sono stati i carabinieri forestali e i vigili del fuoco elbani impegnati da giorni, insieme alla protezione civile e alle associazioni di volontariato, nelle ricerche di Francesco Marchesani, chef di 41 anni, scomparso sei giorni fa proprio sull'Isola dove stava lavorando per la stagione estiva.

Non è escluso che il cadavere possa appartenere proprio all'uomo, ma al momento si tratta solo di un sospetto e dovranno essere effettuate tutte le verifiche e le analisi del caso. La Procura di Livorno disporrà l'autopsia per avere un quadro più chiaro della situazione, anche per quanto riguarda le cause e l'epoca della morte.

Di certo, sul corpo, con indosso solo un pantaloncino nero, non sono stati riscontrati segni di violenza, ma non risulta facilmente identificabile sia perché, secondo quanto appreso, non c'erano documenti, sia perché è in stato di decomposizione ed è rimasto esposto alle intemperie.

Di Marchesani, originario di Vasto, non si hanno più notizie dallo scorso venerdì 6 settembre, quando si sarebbe dovuto presentare a lavoro in un ristorante sull'Isola d'Elba. Il giorno successivo ne è stata denunciata la scomparsa. Anche il suo cellulare risulta staccato da quel giorno, così i suoi familiari si sono rivolti ai carabinieri di Firenze che hanno dato il via alle ricerche, anche con un tam tam sui social tramite l'Associazione Penelope.