Isola d’Elba, ritrovato il corpo del sub 21enne scomparso nelle acque della spiaggia del Ginepro Dopo un’immersione, il ragazzo non è più risalito. Aveva 21 anni. Il suo corpo è stato ritrovato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco dopo una ricerca coordinata dalla Guardia Costiera. Sempre in Toscana, quest’estate è morto un altro sub di 39 anni colpito da un’elica durante un’immersione. E un 31enne fiorentino, anche lui un sub esperto, è stato recuperato a 30 metri di profondità lo scorso agosto.

Intorno alle 11 di questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita del ragazzo che ieri si era immerso nelle acque dell'Isola d'Elba. Le dinamiche non sono ancora chiare. Secondo quanto riportato dai giornali locali il giovane sub aveva 21 anni ed era originario di Prato. Ieri pomeriggio si sarebbe immerso per una battuta di pesca subacquea al largo della spiaggia del Ginepro, a Capoliveri, in compagnia di un'altra persona. È ancora da chiarire chi sia stato a dare l'allarme. Se la persona che era con lui in immersione o i familiari non vedendolo più tornare a casa.

Dopo l'avviso, le ricerche sono iniziate immediatamente. La Guardia Costiera e il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco si sono attivati subito, con i loro mezzi, per ritrovare il ragazzo ancora in vita. Ma poco prima delle 11 di questa mattina, le speranze si sono spente. Non si conoscono ancora le cause. Tra le ipotesi emerse c'è quella di un probabile malore improvviso.

Il ricordo di altri sub morti in mare

La morte di questo ragazzo arriva dopo quella di un altra vittima, sempre in Toscana al largo di Follonica quest'estate. Giorgio Chiovaro, un sub esperto di 39 anni ha perso la vita colpito dall'elica di un'imbarcazione mentre lavorava in immersione in un allevamento ittico. A due miglia dalla costa a cavallo tra le province di Livorno e Grosseto. Sposato con un figlio piccolo, era originario di Palermo e si era trasferito da tempo a Donoratico, una frazione del comune di Castagneto Carducci nel livornese. Un altro sub esperto fiorentino di 31 anni, invece, è morto ai primi di agosto al largo dell'Isola di Zante, in Grecia. Il suo corpo, dopo svariate ore di ricerche, è stato ritrovato senza vita a 30 metri di profondità. Era sull'isola greca insieme alla fidanzata e ad alcuni amici che hanno poi, lanciato l'allarme.