Invitano coppia di amici a cena e litigano a tavola: proprietari di casa presi a colpi di accetta Due fidanzati hanno invitato a casa una coppia di amici per fare una cena tutti insieme. A tavola, una discussione si è però trasformata in una violenta lite e il proprietario di casa è stato colpito con un'accetta. Ferita anche la fidanzata che aveva provato a difenderlo dalla coppia di ospiti. Aggressore in fuga: si indaga.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Due fidanzati sono finiti all'ospedale dopo essere stati aggrediti a colpi di accetta da un'altra coppia di amici che avevano invitato a cena. Il tutto è accaduto a Niviano, nella Valtrebbia, in provincia di Piacenza. La coppia di fidanzati si sarebbe recata a casa dell'amico e della sua fidanzata per trascorrere del tempo insieme. Improvvisamente, mentre la cena scorreva tranquilla, una discussione si è trasformata in una lite violenta.

Le motivazioni, secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, sarebbero state di carattere personale. La coppia di ospiti avrebbe iniziato a litigare con il padrone di casa e la sua partner, trasformando in poco tempo il diverbio in uno scontro fisico. L'aggressione sarebbe avvenuta in strada, in via Chiesa, dove sul selciato sono rimaste grosse macchie di sangue. Il proprietario dell'appartamento sarebbe stato raggiunto più volte dalla lama di un'accetta su diverse parti del corpo e la fidanzata avrebbe cercato di difenderlo. I due sono rimasti feriti. A dare l'allarme, alcuni residenti della strada, spaventati dalle grida udite durante il litigio.

Secondo le testimonianze, i 4 protagonisti della storia erano visibilmente alterati dal consumo di alcolici. L'aggressore è fuggito con la compagna subito dopo il fatto e ha cercato di far perdere le sue tracce. L'uomo, che non è ancora stato arrestato, sarebbe però stato già individuato dai carabinieri che adesso sono sulle sue tracce. Per lui resta l'accusa di tentato omicidio, mentre la coppia di fidanzati ferita a colpi d'accetta sta ricevendo tutte le cure del caso in ospedale.

Non è chiaro quale sia il bollettino medico dei due: entrambi, infatti, sono stati ricoverati. Secondo le prime informazioni, però, nessuno dei due sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.