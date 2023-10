Investito da due camion mentre soccorre un mezzo in panne: morto uomo di 69 anni a Padova La vittima è un pedone, un uomo di 69 anni. Due i veicoli coinvolti nell’investimento: un autoarticolato pesante e un camion di trasporto alimentari.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso nella prima mattinata di oggi, lunedì 30 ottobre nella zona industriale di Padova, non lontano dall'area dell'interporto. La vittima sarebbe stata travolta da due mezzi pesanti. Due i veicoli coinvolti nell’investimento: un autoarticolato pesante e un camion di trasporto alimentari.

Erano circa le 6 in via Messico, poco oltre via Olanda in direzione di corso Stati Uniti, vicino al supermercato Alì quando è avvenuto il dramma.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era sceso pochi istanti prima da camion e stava cercando di dare una mano a un autocarro in avaria sulla prima corsia: una volta sceso in strada a piedi, sarebbe stata investita da un terzo mezzo pesante che passava in quel punto. Un altro sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto gli uomini della Polizia locale.

La strada in cui si è consumata la tragedia è stata chiusa al traffico per consentire agli agenti di effettuare tutti i rilievi del caso, con conseguenti ripercussioni sull'intero comparto viario circostante, dove si registrano code e traffico intenso.

Si tratta solo dell'ultimo incidente stradale nella zona di Padova. Proprio ieri una ragazzina di 15 anni è stata investita in pieno da una vettura mentre attraversava la strada in bicicletta nel territorio del comune di Campodarsego ed è stata ricoverata in condizioni critiche all’ospedale del capoluogo euganeo. All'inizio del mese invece a Campo San Martino un giovane motociclista è morto nello scontro tra il suo mezzo e un autobus. La vittima aveva 33 anni. L’incidente lungo la SP 47. L’impatto tra il lato sinistro del pullman e la moto.