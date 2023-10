Si schianta contro un autobus, giovane motociclista morto nel Padovano Incidente mortale oggi a Campo San Martino, in provincia di Padova. A perdere la vita un motociclista che si è scontrato con un pullman. Un altro centauro morto in Basilicata, in Sardegna deceduta in ospedale una 32enne.

A cura di Susanna Picone

Domenica drammatica sulle strade oggi, 1 ottobre. Almeno tre motociclisti sono morti in seguito a diversi incidenti stradali.

A Campo San Martino moto contro un autobus

A Campo San Martino, nel Padovano, un giovane motociclista è morto nello scontro tra il suo mezzo e un autobus. La vittima aveva 33 anni. L’incidente, secondo quanto ricostruito, è avvenuto intorno alle ore 14:30 di oggi lungo la SP 47. L’impatto tra il lato sinistro del pullman e la moto.

Il centauro è finito per terra, la sua moto ha proseguito la corsa per fermarsi dopo qualche centinaio di metri. L’esatta dinamica dell’incidente mortale è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, accorsi da Cittadella, che hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e un medico del Suem che purtroppo ha solo potuto constatare la morte del motociclista.

L’autista del bus coinvolto nell’incidente – che si è visto piombare la moto addosso e nulla ha potuto fare per evitarla – ne è uscito illeso. Non hanno riportato conseguenze neppure le altre due persone che si trovavano a bordo del pullman.

Moto contro auto, centauro morto nel Materano

Un altro incidente mortale oggi che riguarda sempre un motociclista si è registrano nel Materano. Un centauro è morto nel tardo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in viale Europa a Policoro, a pochi metri dall'imbocco della strada statale Sinnica. Secondo una prima ricostruzione, la moto della vittima si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con un'auto. Immediato l'intervento sul posto dei sanitari del 118 Basilicata, della polizia e dei carabinieri. Ferita anche la persona alla guida dell'auto.

Incidente in moto a Cagliari, 32enne muore in ospedale

Si è spenta oggi anche una donna di 32 anni, Francesca Pitzalis, che era rimasta ferita ieri mattina in seguito a un incidente alle porte di Cagliari. La donna era ricoverata all’ospedale Brotzu, dove è morta. Secondo quanto ricostruito, stava percorrendo la statale 131 in sella alla sua moto quando per cause da accertare il suo mezzo si è scontrato con un'utilitaria.