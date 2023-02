Investita e uccisa sulle strisce mentre fa jogging. “Automobilista abbagliato dal sole, non l’ha vista” La tragedia intorno alle 7.30 di oggi 15 febbraio ad Udine, nei pressi dello stadio. La ragazza sarebbe stata investita da un automobilista abbagliato dal sole, che per colpa di esso non l’avrebbe vista.

A cura di Biagio Chiariello

Una ragazza è morta questa mattina, 15 febbraio, poco prima delle 8 a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Udine, vicino allo stadio Dacia Arena (ex Friuli), all'incrocio tra viale Candolini e via Candonio.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la donna è stata investita da una vettura, una Volkswagen Tiguan.

La dinamica è al vaglio delle orze dell'ordine. Ma stando alle prime informazioni, l'automobilista non l'avrebbe vista perché abbagliato dal sole. La vittima, in tenuta di allenamento, era in prossimità delle strisce pedonali: probabilmente stava facendo jogging.

Immediata la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112: gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’automedica e l’ambulanza da Udine. Attivate le forze dell’ordine. Purtroppo per la giovane non c'era già più nulla da fare.

Presente anche la polizia di stato, la polizia locale e i carabinieri di Udine.

Una tragedia molto simile sempre nella zona di Udine era avvenuta due settimane fa quando una donna era stata investita all'alba del 3 febbraio da un treno all'altezza di via Fiume, a Codroipo, perdendo la vita.

Sul posto (l'intervento è ancora in corso) il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica, i carabinieri, gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco di Codroipo con due squadre.