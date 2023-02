Udine, donna investita e uccisa da un treno all’alba Tragedia questa mattina a Codroipo, in Friuli-Venezia Giulia. Poco prima dell’alba, intorno alle 6, una donna è stata investita da un treno all’altezza di via Fiume.

A cura di Davide Falcioni

Malgrado l’arrivo tempestivo del personale sanitario del 118 con un’ambulanza e un’automedica, i carabinieri, gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco di Codroipo, per la donna non c'è stato niente da fare.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità e saranno oggetto di indagini da parte dei carabinieri e della Polizia Ferroviaria. Tuttavia, non è chiaro al momento se la vittima possa essere scivolata o inciampata sui binari, per venire poi accidentalmente investita dal convoglio, e o si tratti di un gesto volontario.

L’incidente ha causato un’interruzione nella circolazione dei treni nella tratta tra Udine e Pordenone, con ritardi fino a 120 minuti per l’alta velocità e i treni diretti a Venezia. Questo ha causato un notevole disagio ai viaggiatori e alle persone che si stavano recando al lavoro o a scuola.