Intensa ondata di calore sull’Italia, domani giovedì 14 agosto bollino rosso in 16 città

Prosegue l’ondata di calore, la quarta dell’estate 2025, che sta interessando l’Italia e sta toccando il suo apice in questi giorni. Anche per domani, giovedì 14 agosto, confermate 16 città da bollino rosso, che segnala il rischio elevato per la salute.

Immagine di repertorio.

Prosegue l'ondata di calore, la quarta dell'estate 2025, che sta interessando l'Italia e sta toccando il suo apice in questi giorni.

Le aree più calde restano quelle interne e di pianura, dove si registrano temperature tra i 35-38 gradi. Anche di notte il clima rimane molto caldo, con minime quasi ovunque sopra i 20 gradi.

Come riporta il bollettino del Ministero della Salute, anche per domani, giovedì 14 agosto, sono confermati 16 bollini rossi del rischio elevato per la salute in altrettante città italiane monitorate nell'ambito delle ondate di calore (su 27 centri attenzionati).

Allerta caldo, domani giovedì 14 agosto: bollino rosso per 16 città

Alla vigilia di Ferragosto la situazione non cambia rispetto al quadro di mercoledì, le 16 città con la massima allerta sono Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Previsto un solo bollino arancione per Trieste, giallo per Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Bollino verde solamente per Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara e Reggio Calabria.

Le previsioni meteo di domani giovedì 14 agosto

Domani, giovedì 14 agosto, il tempo sarà soleggiato e molto caldo. Ma durante il pomeriggio o nelle prime ore della sera sono attesi temporali di calore a carattere isolato sulle Alpi centrali e occidentali, attorno ai rilievi di Sardegna e Sicilia, lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne limitrofe.

Le temperature inizieranno a scendere leggermente: i valori diurni rimarranno compresi tra i 36-38 gradi delle aree più roventi della valle padana e del Centro-Sud.

Stando alle ultime proiezioni, l'ondata di calore dovrebbe proseguire fino al weekend di sabato 16 e domenica 17 agosto, con picchi leggermente meno alti già a partire dal Ferragosto.