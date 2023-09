Insulta cliente, operatrice di call center licenziata in tronco. Protesta dei sindacati: “Eccessivo” La protagonista della vicenda è una dipendente di Covisian, una delle società che gestisce in appalto il call center di Hera, che avrebbe insultato una cliente: sospesa e lasciata senza stipendio. I sindacati: “Chiamata difficile, durante un’ora di straordinario ampiamente terminato”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

L'operatrice di un call center è stata licenziata in tronco per aver insultato una cliente. Ma il provvedimento non è piaciuto ai sindacati, che l'hanno definito "eccessivo" e hanno proclamato lo stato di agitazione e uno sciopero di due ore per lunedì prossimo, 2 ottobre.

La protagonista della vicenda è una dipendente di Covisian, una delle società che gestisce in appalto il call center di Hera, che avrebbe insultato una cliente, dicendole parole non proprio cordiali.

"Nessuno dice che non andasse applicato un provvedimento disciplinare, ma anche ammesso e non concesso che la contestazione fosse corretta, il licenziamento risulta, in ogni caso, eccessivo, non proporzionato, oltreché chiaramente mortificante", protestano i sindacati di categoria delle telecomunicazioni.

Sempre secondo i sindacati, "secondo quanto riportato nella stessa contestazione disciplinare comminata da Covisian, la colpa sarebbe l'aver pronunciato alla fine di una chiamata difficile, durante un'ora di straordinario ampiamente terminato e trovandosi quindi fuori dall'orario di lavoro, di conseguenza persino non retribuita, una parolaccia rivolta alla cliente, che successivamente ha inoltrato un reclamo".

Slc, Fistel, Uilcom e Ugl Telecomunicazioni hanno aggiunto che "la lavoratrice ha dovuto subire anche la sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione, applicata fin dal momento della contestazione disciplinare, del tutto immotivata, sproporzionata ed estremamente umiliante, specie per una lavoratrice che si è trovata alla sua prima contestazione disciplinare in quasi 8 anni di lavoro, senza che avesse né rubato, né fatto rissa o danneggiato il patrimonio aziendale".

L'azienda invece ha precisato che "a seguito del reclamo formale di una cliente, il Gruppo Hera ha provveduto ad una verifica dell’episodio, a seguito del quale, ritenendo grave il comportamento dell’operatrice del fornitore nei confronti della cliente, in adempimento al contratto in essere col fornitore, ha provveduto a segnalargli il fatto".