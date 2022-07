Instagram down oggi, l’app non funziona: problemi col caricamento Instagram down nella serata di oggi, con tantissime segnalazioni per l’app che non funziona.

A cura di Susanna Picone

Nel giorno di un (raro) Twitter down non funziona più neppure Instagram. Come spesso accade, è proprio sul social network dei cinguettii che si moltiplicano in questi minuti le segnalazioni di un Instagram Down. L’app di foto non funziona, si chiude di continuo per molti utenti, e come registra anche Downdetector si segnano problemi vari di caricamento.

Il messaggio che appare a molti utenti

"L'app Instagram continua a interrompersi" è il messaggio che appare in questi minuti a molti utenti. Impossibile usare Instagram quindi caricare foto o storie o visualizzare quelle degli altri.

Foto Down detector

Come sempre accade ogni volta che un social network e app come Instagram, Facebook o Whatsapp non funzionano gli utenti si precipitano su Twitter per tentare di capire quello che accade e anche in questo caso è entrato subito in tendenza l'hashtag #instagramdown.

"L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45" scrive ironizzando un utente, "Tempo di reazione 0.02 secondi: apri, non va, apri Twitter, ti tranquillizzi #instagramdown" scrive un altro. "Quando non va Instagram e allora vai su Twitter per capire cosa succede. Twitter sempre certezza", recita un altro tweet.

Non sono chiari i motivi dei problemi di Instagram di questa sera né se sono estesi anche ad altri Paesi e per il momento la società non ha diffuso alcun comunicato al riguardo.