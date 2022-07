Twitter down oggi, dopo i problemi l’app riprende a funzionare Twitter down nel pomeriggio di oggi, 14 luglio. Poi, dopo i disservizi, il social network dei cinguettii ha ripreso a funzionare.

A cura di Susanna Picone

Twitter down. Nel primo pomeriggio di giovedì 14 luglio il social network dei cinguettii ha registrato problemi. Un problema che molto raramente si è verificato, tanto che di solito quando sono gli altri social a bloccarsi – da Whatsapp a Instagram passando per Facebook – è proprio su Twitter che gli utenti si precipitano per tentare di capire cosa sta succedendo.

Downdetector

Oggi invece i problemi li ha avuti proprio Twitter, come confermato anche da Down Detector. Tante le segnalazioni arrivate minuto dopo minuto. Molti utenti non riuscivano a entrare nell’applicazione, ad altri invece usciva la dicitura “Impossibile in questo momento recuperare i Tweet”, “Qualcosa è andato storto”.

Le segnalazioni del Twitter down sono iniziate ad arrivare poco dopo le 14:00 (ora italiana): in molti casi la versione desktop non si apriva, da app risultavano problemi con il caricamento dei contenuti. Il sito downdetector.com mostra disservizi diffusi in Italia: per il 54% degli utenti ci sono problemi ad accedere all'app, per il 32% sul sito, per il 14% nel caricamento.

Non ne sono chiari i motivi dei problemi di oggi né se sono estesi anche ad altri Paesi e per il momento la società non ha diffuso comunicato al riguardo. Dopo trenta minuti circa di totale down lentamente però la piattaforma sta ricominciando a funzionare. Su Twitter è ripreso il flusso di post ed è comparso nei trend anche l'hashtag #Twitterdown.