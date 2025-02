video suggerito

Insegue compagna e figlio con una spada giapponese e li minaccia di morte: arrestato un 43enne La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un 43enne italiano perché, armato di katana (una spada giapponese, ndr), avrebbe minacciato di morte la compagna e il figlio. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura, è stato accompagnato al carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un 43enne italiano perché, armato di katana (una spada giapponese corrispondente a una scimitarra o sciabola ma con impugnatura a due mani, ndr), avrebbe minacciato di morte la compagna e il figlio.

A una pattuglia del commissariato di Sesto Fiorentino è arrivata una segnalazione che richiedeva l'intervento degli agenti nella zona del Neto. Appena arrivati sul posto, i poliziotti hanno rintracciato la persona da cui era partita la richiesta di aiuto, una donna italiana di 47 anni, che si trovava a casa di un'amica insieme al figlio.

La vittima è quindi stata accompagnata presso gli uffici del Commissariato più vicino e ha raccontato agli operatori di Polizia di aver raggiunto poco prima la sua abitazione, insieme all'altra donna, per tentare di recuperare il figlio.

Dopo aver suonato insistentemente il campanello senza però ottenere alcuna risposta, ha notato che il figlio stava scendendo le scale inseguito dal compagno, il quale, con in mano una katana li avrebbe minacciati di morte.

A quel punto, la donna è scappata insieme al figlio e all'amica, trovando riparo nell'abitazione di quest'ultima. Dopo aver ascoltato la ricostruzione fornita dalla vittima, gli agenti hanno rintracciato l'uomo, che si trovava ancora nei pressi dell'abitazione della coppia.

Era in possesso di un coltello pieghevole custodito in una delle tasche del giubbotto, mentre all'interno dell'abitazione sono state rinvenute tre katane nascoste dietro un quadro e un bastone in alluminio occultato dietro alla porta d'ingresso.

Tutti gli oggetti rinvenuti nella casa sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine. Il 43enne è stato arrestato e, su disposizione della procura di Firenze, è stato accompagnato al carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura.