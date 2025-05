video suggerito

Inizio settimana all'insegna dell'instabilità, dove e quando arriva il maltempo: le previsioni meteo Anche la settimana di lunedì 12 maggio si aprirà con condizioni di instabilità sull'Italia, con rovesci e temporali, soprattutto al Nord e nelle regioni interne del Centro-Sud. Mercoledì 14 maggio dovrebbe transitare sul nostro Paese un'intensa perturbazione, in particolare sulle Isole e sulle regioni meridionali. Le previsioni meteo.

A cura di Eleonora Panseri

Anche la settimana di lunedì 12 maggio si aprirà con condizioni di instabilità sull'Italia, come quelle dei giorni scorsi, con rovesci e temporali, soprattutto al Nord e nelle regioni interne del Centro-Sud.

Dopo una breve pausa, mercoledì 14 maggio dovrebbe transitare sul nostro Paese un'intensa perturbazione, in particolare sulle Isole e sulle regioni meridionali. Nei giorni successivi si estenderà anche al Centro con temporali, locali nubifragi, venti forti e possibili criticità.

Meteo lunedì 12 e martedì 13 maggio: ancora instabilità al Centro-Nord

Per la giornata di oggi, lunedì 12 maggio, al mattino sono previste nuvole al Nord-Ovest, estremo Sud e sulle Isole, qualche pioggia e rovesci su Piemonte e Sardegna.

Con il passare delle ore rovesci e temporali potrebbero verificarsi in quasi tutto il Paese, in serata attesi episodi di forte intensità tra Lombardia, Veneto ed Emilia. Le temperature minime saranno in lieve aumento, massime in leggera diminuzione al Nord.

Nella mattinata di martedì 13 maggio piogge e rovesci insisteranno ancora al Nord, soprattutto in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Nuvole a inizio giornata anche al Centro-Sud, tranne Lazio, Puglia e Isole; qualche pioggia su Marche, Abruzzo e Calabria. Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord.

Le previsioni per la seconda parte della settimana

Mercoledì 14 maggio avremo un breve miglioramento sulle regioni del Nord e quelle peninsulari. Qualche fenomeno potrebbe verificarsi vicino alle aree montuose, nelle restanti zone tempo asciutto e soleggiato con le schiarite più ampie in Val Padana e sull’alto Adriatico.

Mentre le Isole maggiori verranno raggiunte da una perturbazione africana, con piogge o rovesci. Le temperature massime saranno in calo in Sardegna, stazionarie o in lieve aumento nel resto del Paese con valori in generale nella norma.

Tra giovedì 15 e venerdì 16 il maltempo dovrebbe diventare più marcato sulle regioni meridionali, con numerosi rovesci o temporali anche di forte intensità. Anche il Centro Italia sarà coinvolto, con piogge anche moderate tra l’Abruzzo e il Molise e fenomeni più deboli e isolati nel Lazio e nelle Marche.

Per il Nord invece si profila un giovedì soleggiato seguito un venerdì caratterizzato da nuvolosità variabile e qualche pioggia o rovescio. Giovedì le temperature saranno in aumento al Nord e in calo al Sud, venerdì invece caleranno sensibilmente sull’Adriatico e al Centro-Nord con valori sotto la norma.

La tendenza meteo per il weekend

Ancora in via di sviluppo la tendenza per il weekend di sabato 17 e domenica 18 maggio. Sabato potrebbero esserci residue precipitazioni tra il medio Adriatico, il Sud peninsulare e il nordest della Sicilia mentre il tempo sarà migliore sul resto dell’Italia.

Le temperature minime saranno in calo diffuso e fresche per il periodo mentre le massime, grazie alle schiarite, avranno alcuni rialzi, soprattutto al Nord e al Centro. Domenica 18 maggio dovremmo avere un generale miglioramento con schiarite e un rialzo dell'alta pressione.