Infezione da legionella nell’impianto idrico dell’albergo a Montecatini Terme: Asl ordina bonifica immediata

L’allerta è partita da un caso di infezione accertata di legionellosi nella struttura ricettiva che ha portato a una ispezione dell’Asl Toscana Centro che ha confermato la presenza del batterio nell’impianto idrico. Il sindaco ha ordinato chiusura immediata di sei stanze dell’albergo e bonifica completa di tutto l’impianto idrico.
A cura di Antonio Palma
Chiusura immediata di sei stanze e bonifica completa di tutto l’impianto idrico dell’albergo, è la misura disposta urgentemente dal sindaco di Montecatini Terme per una struttura ricettiva nell’area del centro cittadino dopo la segnalazione della presenza di legionella da parte della locale Asl di competenza. L’allerta è partita da un caso di infezione accertata di legionellosi nella struttura che ha portato a una ispezione dell’Asl Toscana Centro che ha confermato la presenza del batterio nell'impianto idrico.

Dopo la segnalazione, infatti, l'ufficio igiene pubblica e nutrizione dell'azienda sanitaria è intervenuto con ulteriori esami confermando nella giornata di martedì scorso il caso di legionellosi. A questo punto sono partiti i campionamenti nell’albergo che hanno accertato la presenza del batterio nell’immobile con destinazione d'uso turistico/ricettiva.

In base alle analisi, l’Asl quindi ha comunicato all’amministrazione cittadina di considerare “necessaria la bonifica dell'impianto idrico a servizio della struttura per eliminare la presenza del batterio e a tutela della salute degli ospiti e dei dipendenti”. Il sindaco dunque ha firmato un'ordinanza “contingibile e urgente per emergenza sanitaria e di salute pubblica” ordinando all’albergo la chiusura di sei stanze e l’immediata bonifica dell'impianto idrico entro tre giorni.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attualità
