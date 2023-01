India, in scooter mentre abbraccia e bacia la fidanzata: arrestato per atti osceni in luogo pubblico Arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico per aver guidato uno scooter abbracciato alla sua ragazza che lo baciava. Accade in India dove la coppia è stata incastrata da un video girati da alcuni testimoni.

A cura di Chiara Ammendola

È stato arrestato con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico il giovane individuato e poi fermato dalla polizia di Lucknow, capitale dello stato indiano dell'Uttar Pradesh. A incastrarlo un video nel quale il 23enne, Vicky Sharma, è stato ripreso mentre viaggia in sella al suo scooter con una ragazza. La scena è stata diffusa sui social e in pochi giorni le immagini sono giunte alle forze di polizia che si sono immediatamente attivate per rintracciare il giovane alla guida del mezzo.

Stando a quanto si apprende sembra infatti che il video, poi diventato virale, sia stato girato nell'area di Hazratganj dove il ragazzo è stato visto in sella a uno scooter sfrecciare per le strade della capitale della regione indiana. La ragazza che era con lui, che si è poi scoperto essere minorenne, era seduta a cavalcioni su di lui e lo baciava a più riprese.

Gesti considerati indecenti anche per i tanti presenti che hanno infatti deciso di immortalare il tutto e diffonderlo poi sui social. La polizia, venuta in possesso del video, si è messa subito sulle tracce del giovane che ha riconosciuto poco dopo. “È emerso un video che mostra un uomo e una ragazza, minorenne, seduti su uno scooter in modo inappropriato, nei pressi della stazione di polizia di Hazratganj a Lucknow”, ha spiegato il vice commissario di polizia (ADCP) centrale di Lucknow, Rajesh Srivastava.

Il 23enne Vicky Sharma, che guidava lo scooter è stato arrestato e il suo scooter è stato sequestrato. L'accusa per lui è di atti osceni in luogo pubblico. La polizia ha aggiunto che il giovane sarebbe originario di una zona rurale dell'India mentre la ragazza che lo accompagnava si è rivelata minorenne.