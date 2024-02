Incidenti sull’A1 per nebbia, chiuso tratto tra Piacenza e Parma: nel tamponamento 30 i veicoli coinvolti Un altro maxi tamponamento a catena si è verificato sulla A1 a causa dei banchi di nebbia. Sarebbero almeno 30 le vetture coinvolte. Diverse le code di traffico che si snodano anche per chilometri. Chiuso tratto tra Piacenza e Parma. Due feriti gravi e 15 rimasti feriti in modo lieve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Tamponamento a catena sulla A1

Un altro maxi tamponamento si è verificato sulla A1 Milano-Napoli con almeno 30 veicoli coinvolti nella serie di incidenti causati dai banchi di nebbia e dalla scarsa visibilità. È scattata la procedura di emergenza e fino a poco prima delle 11 è stato chiuso il tratto Piacenza-Parma, in direzione Bologna, e traffico fermo.

La strada è stata riaperta al traffico poco fa in direzione Milano tra Parma e il bivio A1/A21 per Piacenza. Tutto ancora chiuso in direzione Bologna. Sono almeno due i focolai di incidenti ad altezza Alseno (provincia di Piacenza), in direzione Bologna, tra i km 80 e 85.

Secondo quanto finora reso noto, ci sarebbero almeno due feriti gravi. Il 118 ha inviato sul posto diversi mezzi da Piacenza e da Fidenza. Sono intervenuti i vigili del fuoco da Piacenza e Fiorenzuola. Impegnate diverse pattuglie dalla Polizia stradale.

I maxi tamponamenti a catena si sono verificati al chilometro 88 tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione Bologna, con almeno 6 chilometri di coda prima della chiusura del tratto autostradale. Un altro maxi incidente, con code, intorno al chilometro 82. In mattinata sono stati segnalati banchi di nebbia anche sulla A22, tra Verona e Modena. Un altro incidente si è verificato sulla A26, tra Alessandria e Casale.

Molte persone hanno cercato di raggiungere l'autogrill informandosi tramite telefonate a parenti e amici. In tanti hanno deciso di scavalcare per raggiungere l'autogrill che passa sopra l'autostrada a Fiorenzuola.

Secondo lo staff del punto di ristoro, chi ha la macchina sulla carreggiata di marcia si arrangia e scavalca per arrivare ai bagni dell'Autogrill. C'è anche stato chi non ha esitato a fare un pezzetto di strada contromano per arrivare al bivio fra l'area di servizio e il casello di uscita di Fiorenzuola.

Secondo quanto reso noto, ci sarebbe almeno due feriti gravi nella serie di incidenti avvenuti sulla A1 questa mattina. Due feriti sarebbero stati rintracciati tra Piacenza e Parma e sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Maggiore di Parma. Una delle due persone in codice rosso si trova attualmente nel reparto Rianimazione. In elicottero il 118 ha portato sul posto anche alcune sacche di sangue.

Sono stati diversi gli incidenti avvenuti sull'autostrada A1 Milano-Napoli. Chiuso poco prima delle 9 il tratto tra Piacenza e Parma in direzione Bologna. Code nel tratto chiuso. Bloccate al traffico in entrata in entrambe le direzioni le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza. Sul posto Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e mezzi di soccorso. Banchi di nebbia anche sulla A22 tra Verona e Modena, al momento senza chiusure. Sarebbero altri 15, invece, gli automobilisti rimasti lievemente feriti.

È tornato percorribile in direzione Milano il tratto tra Parma e il bivio A1/A21 per Piacenza. Resta chiuso il tratto in direzione Bologna. Le chiusure sono state disposte a causa degli incidenti avvenuti in zone di scarsa visibilità dovuta alla nebbia. Secondo autostrade si registrano quattro chilometri di coda, per tratto chiuso, tra Basso Lodigiano e il bivio A1/Inizio Complanare Piacenza in direzione Bologna.

Cinque chilometri di coda sono in direzione Milano, tra il bivio per la A1/A15 e Fiorenzuola.