Tamponamenti a catena sulla A26 oggi tra Alessandria e Casale: traffico bloccato Due maxi tamponamenti si sono verificati sulla A26 nella mattinata di oggi, lunedì 19 febbraio, a causa della nebbia. Sono sette le auto coinvolte nel primo incidente. Almeno un ferito.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un tamponamento a catena tra sei o sette veicoli si è verificato sulla A26 Genova-Gravellona Toce, in direzione nord, tra lo svincolo per la A21 e Casale Monferrato (Alessandria), all'altezza del chilometro 66,6 (altezza San Salvatore Monferrato, in direzione Casale). Gli incidenti tra auto sarebbero stati due avvenuti a causa dei banchi di nebbia che hanno reso scarsa la visibilità in strada intorno alle 8 di questa mattina.

Secondo quanto reso noto finora dalla polizia stradale, i tamponamenti a catena sarebbero stati due: nel primo sono stati coinvolti sei o sette automobili, nel secondo almeno 3 o 4 macchine. Ci sarebbe un solo ferito, ma è stata allertata un'ambulanza per prestare eventuale assistenza alle persone rimaste coinvolte negli schianti.

I vigili del fuoco sono in contatto con la centrale 118 e pronti a intervenire. La situazione è seguita in tempo reale, con i relativi aggiornamenti, sul sito di Autostrade per l'Italia. Alle 8.30 erano segnalati due chilometri di coda.

Predisposta l'uscita obbligatoria al casello Alessandria Sud per i veicoli provenienti da Genova e diretti a Casale. Una pattuglia della Polstrada di Ovada sta indicando il percorso alternativo agli automobilisti provenienti da Genova.

Per chi arriva da Genova, infatti, l'uscita obbligatoria è ad Alessandria Sud

Coinvolte nei tamponamenti a catena anche altre 30 automobili sulla A1. Gli incidenti fanno parte di una serie di sinistri stradali verificati dopo il primo incidente avvenuto sulla A26 intorno alle 8 di questa mattina causa nebbia.

Uno degli automobilisti alla guida sarebbe rimasto ferito nel maxi tamponamento sulla A26, ma non dovrebbe essere in gravi condizioni (contrariamente al guidatore rimasto ferito sulla A1). Predisposta l’uscita obbligatoria al casello Alessandria Sud per i veicoli provenienti da Genova e diretti a Casale.

Sul luogo dei tamponamenti è presente la Polstrada di Casale Monferrato Sud con il comandante per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A causa dei tamponamenti sull’A26, all’altezza di San Salvatore, sulla A21 Torino-Piacenza è stato chiuso lo svincolo per la A26 Torino per Gravellona in direzione Piacenza.