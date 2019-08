Un motociclista è morto in un incidente sull'Autostrada del Sole A1 a Reggio Emilia in direzione Milano: l'incidente stradale è avvenuto alle 7.30 del 18 agosto nel tratto tra il bivio dell'Autostrada A1 con l'A22 a Reggio Emilia. Coinvolte nell'incidente un'auto e una moto: per il centauro non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 138.3 in direzione Milano. La dinamica viene ricostruita in queste ore: quello che è certo, stando a quanto riportano i quotidiani locali, è che il motociclista è morto nonostante l'arrivo dei soccorsi. Altre due persone sono rimaste ferite nell'incidente.

In pochi minuti l'arrivo sul luogo dell'incidente dei soccorritori: sul posto sono intervenuti i mezzi sanitari e meccanici. Con loro i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e gli uomini delle Autostrade in arrivo dalla direzione di tronco di Bologna. Lunghe code in autostrada soprattutto per i curiosi che hanno rallentato il traffico in direzione Bologna: rallentamenti e incolonnamenti si sono registrati nei tratti tra Terre di Canossa-Campegine e l'allacciamento con la A22.

L'incidente, si diceva, ha causato code e rallentamenti in una domenica d'agosto dove sono in molti a viaggiare in autostrada per raggiungere le mete estive. Per ogni aggiornamento sulla viabilità e sui percorsi alternativi sono attivi i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 501 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple.