Un camion stava trasportando cani e gatti da adottare lungo l'autostrada A14. Lo schianto ha causato la morte di tre persone. Il tutto è avvenuto poco dopo le 5.20, tra Pesaro e Cattolica nella corsia nord verso Bologna. Il veicolo trasportava animali domestici pronti per l'adozione. "Un risveglio tristissimo quello di stamattina: il grave incidente è costato la vita a una nostra staffettista, Elisabetta Barbieri, all'autista del camion e a un'altra persona che era rimasta gravemente ferita – fa sapere in una nota l'Enpa – e non ce l'ha fatta un cucciolo di pastore tedesco che stava viaggiando verso la sua nuova famiglia". La terza vittima, inizialmente rimasta gravemente ferita nel tamponamento tra i due mezzi pesanti, è morta in ospedale. Tutti e 3 sono volontari di un'associazione animalista residenti nel Milanese. Stavano trasportando verso il nord Italia cuccioli di cane e gatto da adottare. I volontari e le Guardie Zoofile hanno preso in consegna gli animali, facendo riprendere loro il viaggio.

I volontari e le Guardie Zoofile dell'Enpa di Pesaro si sono subito recati sul posto per mettere in sicurezza gli animali. "Tutto il mondo animalista è straziato da questa enorme tragedia. – ha dichiarato Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – L'impegno di Elisabetta Barbieri ed il suo staff è sempre stato sincero, costante, mettendo al primo posto il benessere degli animali, permettendo loro di iniziare una nuova vita. Il suo impegno ha fatto la differenza. La ricorderemo per sempre con immensa gratitudine".

Sul posto sono intervenuti i volontari e le Guardie Zoofile dell'Enpa di Pesaro in supporto alla ASL e ai soccorsi per le persone rimaste coinvolte. Tutti salvi gli animali trasportati, anche se alcuni sono rimasti ferite e hanno delle zampe rotte. Sono stati ricoverati a Gradara ma le condizioni di salute non preoccupano. Sarebbe invece deceduto sul colpo un cucciolo di pastore tedesco. I gatti stanno bene, ma un cucciolo è disperso. I felini sono già ripartiti alla volta di Bologna. Un camionista spagnolo, invece, si è offerto di portare i cani in direzione di Milano. L'uomo non ha voluto alcun compenso per il trasporto. "In questi momenti di estremo dolore è importante vedere come la solidarietà e l'empatia riescano a cancellare ogni barriera. Grazie a tutte le persone che in queste ore si stanno adoperando in questa difficile situazione"conclude l'Enpa.