Incidente sul lavoro a Modena, com’è morta Laila El Harim: i risultati dell’autopsia La donna sarebbe deceduta sul colpo a causa di fratture craniche e alle vertebre schiacciata in una fustellatrice. È quanto emerge dai primi risultati dell’accertamento autoptico disposto dalla procura di Modena. Laila avrebbe più volte parlato con i suoi familiari dei problemi frequenti con quel macchinario.

A cura di Biagio Chiariello

Trascinata e schiacciata dal macchinario che stava utilizzando in quel momento, una fustellatrice: è morta sul colpo Laila El Harim. Questo emerge dai primi risultati dell'accertamento autoptico disposto dalla procura di Modena sul corpo della 40enne, deceduta mentre lavorava nell'azienda d'imballaggi "Bombonette" di Camposanto, nel Modenese. Fatali sarebbero state le fratture craniche e alle vertebre.

Nel frattempo proseguono le indagini sul drammatico incidente sul lavoro. La procura ha iscritto una seconda persona (oltre al legale rappresentante dell'azienda) nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Si tratta del nipote del titolare dell’azienda, Fiano Setti che risulta delegato alla sicurezza.

Sul cellulare della donna sono state trovate diverse foto che avrebbe scattato alla stessa fustellatrice ogni volta che andava in blocco e che inviava ai tecnici, che dovevano poi intervenire.

Laila El Harim ne avrebbe parlato "a chi di dovere" ha spiegato il compagno, dal quale aveva avuto una bambina. "Se ne lamentava spesso – ha raccontato l'uomo a La Repubblica -. Diceva che la macchina si bloccava, che non andava. E spesso dovevano intervenire gli elettricisti".

Gli inquirenti, che hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo, devono stabilire se ci sia stata una correlazione tra i malfunzionamenti documentati dalla 40enne e la sua morte. Per quanto riguarda l’infortunio, la procura ha delegato gli accertamenti agli esperti del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Spsal) dell’Ausl, in concerto con l’ispettorato del lavoro. Ciò che dovranno ora stabilire i periti è se il macchinario funzionasse correttamente, se i sistemi di sicurezza fossero attivi e adeguati, se ci fossero sistemi di protezione o se gli stessi siano stati manomessi.