Incidente stradale a Cagliari, si indaga per omicidio stradale plurimo: “In 6 tornavano dalla discoteca” Si indaga per omicidio stradale plurimo dopo la morte dei 4 ragazzi deceduti in un incidente stradale a Cagliari all’alba di domenica 10 settembre. Secondo quanto reso noto, in 6 stavano tornando a casa dalla discoteca. Due giovani sono ricoverati in gravi condizioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sull'incidente stradale che ha coinvolto 4 ragazzi tra i 18 e i 20 anni è stata aperta un'inchiesta la cui ipotesi d reato è quella di omicidio stradale plurimo. All'alba di domenica 10 settembre, 4 ragazzi sono morti sul colpo a Cagliari dopo un grave sinistro stradale e altri due sono rimasti feriti. Il sospetto è che la vettura viaggiasse ben oltre la velocità consentita su strada.

I ragazzi a bordo della vettura stavano tornando a casa all'alba dopo aver trascorso il sabato sera in un locale della provincia. Le vittime, Alessandro Francesco Sanna, 19 anni di Assemini, Najibe Lavinia Zaher, 20 anni, figlia del consigliere comunale Pd di Selargius Omar Zaher, Simone Picci, 20 anni di Cagliari e Giorgia Banchero, 24 anni di Assemini, Alessandro Sainas e Manuel Incostante, 19enni di Cagliari, si sarebbero ribaltate più volte sulla macchina che poi ha terminato la sua folle corsa contro il marciapiede.

A bordo della Ford Fiesta che si è ribaltata su viale Marconi viaggiavano in sei. Sainas e Incostante sarebbero in ospedale con il codice rosso. Stando a quanto reso noto, lo schianto è stato tanto forte da attirare l'attenzione di chi vive in zona alle 5 della domenica mattina.

I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito due botti violentissimi e di aver visto poi i corpi sull'asfalto. Inutili i tentativi di soccorrere i quattro ragazzi deceduti sul colpo, mentre gli altri due sono stati portati in ospedale in gravissime condizioni.

Sul luogo dell'incidente sono iniziati i primi rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Stando alle prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Potrebbe essersi trattato di un tentativo di imboccare la bretella stradale a scorrimento veloce. Nell’impatto, le quattro vittime sono state sbalzate dall’auto e sono molto probabilmente morte sul colpo.