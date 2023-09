Lo strazio del papà di Najibe morta nell’incidente di Cagliari: “Fiore che ha smesso di crescere” Najibe Lavinia Zaher , la ragazza di 19 anni tra le quattro vittime dell’incidente stradale di oggi a Cagliari, era residente a Selargius dove l’intera comunità si è stretta attorno al padre che è consigliere comunale.

A cura di Antonio Palma

"La mia Najibe è morta, era un fiore che ora non potrà più crescere", è distrutto dal dolore e non può darsi pace il papà della giovane Najibe Lavinia Zaher, la ragazza di 19 anni tra le quattro vittime dell'incidente stradale di oggi a Cagliari. Najibe viaggiava con altri cinque amici su una Ford Fiesta che all'alba di domenica ha sbandato dopo aver urtato contro un marciapiede e si è ribaltata in viale Marconi.

La notizia della sua morte come quella degli altri tre giovanissimi amici, Alessandro Sanna, Simone Picci e Giorgia Banchero, ha sconvolto parenti e amici e le comunità in cui risiedevano. “Mia figlia era una ragazza d’oro, buonissima e brava, tutto l’apprezzavano e le volevamo tanto bene” ha ricordato in lacrime Omar Zaher, il papà della 19enne, consigliere comunale del comune di Selargius dove l'amministrazione e l'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia della giovane.

La morte di Najibe ha gettato nel dolore la comunità selargina che proprio oggi invece si apprestava a vivere un giorno di festa in occasione della ricorrenza annuale dello sposalizio selargino. "Mentre la nostra Comunità è riunita per festeggiare una giovane coppia, ci arriva la tragica notizia che quattro altrettanto giovanissimi ragazzi hanno perso la vita in un terribile incidente stradale poco prima dell’alba. Tra loro vi era anche Najibe, selargina, figlia del nostro consigliere comunale Omar Zaher. Esprimo profonda vicinanza, a nome personale, di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera comunità a Omar e Merita, e a tutte le famiglie coinvolte in questo tragico evento che colpisce tutti noi” ha dichiarato il sindaco della cittadina cagliaritana, Gigi Concu

La giovane Najibe, studentessa della facoltà di giurisprudenza, aveva deciso di trascorrere il sabato sera fuori con l'amica di lunga data Giorgia Banchero e agli ragazzi del gruppo. Tutti insieme avevano passato la serata in discoteca e molto probabilmente stavano andando verso a Selargius per riaccompagnare a casa la 19enne quando è avvenuta la tragedia.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo ma, secondo una prima ricostruzione, l’auto ad un certo punto ha sbandato e, dopo aver urtato contro un marciapiede, si è quasi sollevata ricadendo pesantemente sul suolo e cappottando più volte. Nell'impatto quattro giovani sono stati sbalzati dall'abitacolo mentre due sono rimasti dentro.