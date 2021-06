Drammatico incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 106 tra Putignano e Gioia del Colle. Un'auto si è scontrata con un furgone per cause ancora in via di accertamento. Pesante il bilancio: una donna di 74 anni e il figlio di 53 sono morti e altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della Polizia locale, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, pattuglie di Carabinieri e Polizia. Il traffico è stato deviato sulle strade limitrofe. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, che sarà compito degli inquirenti ricostruire mentre il pm di turno di Bari Michele Ruggiero nelle prossime ore disporrà le analisi necessarie ad individuare anche eventuali responsabilità e valuterà se disporre le autopsie. Le due persone decedute erano originarie di Santeramo in Colle. Alla guida della vettura, una Fiat Bravo, pare vi fosse il 53enne, con la madre seduta al posto del passeggero.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 sulla strada comunale Conforto, una traversa della Provinciale 106 che collega Putignano a Gioia del Colle, quando l'auto con a bordo mamma e figlio ha impattato frontalmente contro il furgone. I vigili del fuoco di Putignano hanno estratto i loro corpi dalle lamiere. Ferite le due persone a bordo dell'autocarro, trasportate entrambe in ospedale al Di Venere di Bari. Sul posto sono giunte ambulanze del 118 nonché vigili del fuoco, pattuglie di Carabinieri e Polizia per i rilievi. Pesanti i disagi alla circolazione con la sp chiusa a traffico deviato. A quanto pare, non è la prima volta che si verificano episodi del genere sulla strada provinciale 106.