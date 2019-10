Tragedia sulle strade abruzzesi: Stefano De Gasperis, 49 anni, noto ristoratore del Golden Park di Avezzano, ha perso la vita .È ancora da chiarire la dinamica dello schianto avvenuto ieri sera, intorno alle 23. De Gasperis è uscito fuori strada mentre era alla guida della sua auto, forse a causa di un malore, a terra non vi sono tracce di frenata o altro.

L'incidente mortale

L’uomo stava tornando da Collelongo quando è avvenuto l’incidente, De Gasperis si sarebbe schiantato contro un muro; è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Avezzano, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il ristoratore è morto dopo poco, nonostante le trasfusioni e i numerosi tentativi di rianimarlo. Nell’incidente ha riportato fratture multiple rivelatesi fatali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La salma è in obitorio a disposizione della magistratura.

Chi era Stefano De Gasperis

De Gasperis, da tutti conosciuto per la sua attività al ristorante Golden park fondato dal padre e poi gestito da lui e dal fratello, lascia nel dolore la moglie Elisa, la figlia Maria Teresa alla quale era molto legato, e tutta la sua famiglia. Grande appassionato di cavalli era molto apprezzato per il suo lavoro e aveva molti amici in tutta la Marsica.