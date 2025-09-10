Incidente mortale nel Leccese per un gruppo di motociclisti: Mauro Carafa muore a 36 anni

Tutti i motociclisti sono stati trasportati in Ospedale. I carabinieri proprio in queste ore stanno ricostruendo la dinamica dei fatti.

Cadono in due, poi a catena tutti gli altri motociclisti finiscono sull’asfalto. Una carambola diventata mortale per Mauro Carafa, 36 anni, di Monteroni (Lecce) originario di Galatina, che è morto ieri sera dopo una caduta in moto sulla statale 101 che collega Lecce a Gallipoli.

L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per Lequile e ha coinvolto 8 motociclisti (sette alla guida e un passeggero). Carafa, che viaggiava a bordo di una BMW 1000 è finito a terra insieme agli altri motociclisti. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo di motociclisti stava viaggiando sulla statale 101 quando, per cause ancora in fase di accertamento, due delle moto si sarebbero toccate tra loro. L’impatto ha travolto anche tutti gli altri componenti del gruppo che sono finiti sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati tempestivamente i soccorsi. Mauro Carafa è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La corsa contro il tempo però è servita a poco. Giunto in pronto soccorso, Carafa è stato affidato alla cura dei sanitari, ma poco dopo si è spento a causa delle ferite riportate. Gli altri motociclisti coinvolti sono stati trasferiti negli ospedali di Lecce e Copertino con codici gialli e verdi. Nessuno di loro al momento sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sequestrati, per accertare se eventuali malfunzionamenti tecnici possano aver causato la carambola.

Una domenica in sella si è trasformata così in tragedia e in una giornata di lutto per la comunità di Monteroni, ancora sconvolta per l’improvvisa perdita di Mauro Carafa. Proprio in queste ore sono apparsi sui social i post dei concittadini di Mauro, ancora increduli dalla straziante notizia della sua morte. Le foto di moto e auto sportive sui profili social di Mauro Carafa, raccontano un ragazzo da sempre appassionato al mondo delle due ruote e dei motori.