Incidente mortale a Monteboro: ciclista muore dopo lo scontro con un furgone dell’Empoli Calcio

Incidente mortale a Empoli nella mattinata di sabato 23 agosto: un ciclista è deceduto dopo lo scontro con un furgone dell’Empoli Calcio, di ritorno al centro sportivo dopo un rifornimento. L’uomo, trasferito d’urgenza a Careggi con l’elisoccorso, è morto poco dopo. Indagini in corso.

immagine di repertorio

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di sabato 23 agosto nel Comune di Empoli, lungo la strada che collega Monteboro a Brusciana. Poco prima delle 10 un ciclista è rimasto coinvolto in uno scontro con un furgone ed è morto poco dopo il ricovero all’ospedale di Careggi.

Il mezzo, un veicolo di proprietà dell’Empoli Football Club, stava facendo ritorno al centro sportivo azzurro dopo essersi recato a un distributore di carburante per fare rifornimento. Successivamente avrebbe dovuto caricare alcuni ragazzi del settore giovanile per accompagnarli a una partita, ma in quel momento a bordo c’era soltanto l’autista.

L’impatto è avvenuto all’altezza dello stop che collega la vecchia 429 con via Monteboro, in un punto già noto per la sua pericolosità. La dinamica precisa è ancora al vaglio della polizia municipale dell’Unione dei Comuni, chiamata a stabilire come sia maturato lo scontro e a individuare eventuali responsabilità.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’automedica, affiancato dalla Croce Rossa di Certaldo. Vista la gravità delle condizioni del ciclista, è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso che lo ha trasferito a Firenze. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, l’uomo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Al momento dell’incidente non aveva con sé i documenti, e le autorità stanno lavorando per risalire alla sua identità.

Il drammatico episodio ha inevitabilmente scosso la comunità locale e lo stesso club calcistico empolese, che si è trovato coinvolto suo malgrado in una vicenda tragica mentre il furgone era impegnato in una normale attività di servizio.