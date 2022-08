Incidente in volo durante una lezione, il motore si spegne e l’aereo è costretto ad atterrare sull’Adige Durante una lezione di volo, una coppia che si trovava su un ultraleggero ha avuto un problema al motore: è stata quindi costretta ad atterrare sull’Adige.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Provincia autonoma Trento

Una lezione che però stava per finire in tragedia: è quanto accaduto nella mattinata di ieri, venerdì 26 agosto, nei pressi di Acquaviva, quando un ultraleggero è finito sull'Adige a causa di un problema al motore. Sull'aeroplano, c'erano due aviatori che hanno dovuto fare i conti con un problema al carburante. Nonostante l'atterraggio d'emergenza, i due sono riusciti ad arrivare sani e salvi a riva. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco che hanno svolto tutte le operazioni di soccorso e di rimozione del velivolo.

Qualcosa ha provocato lo spegnimento del motore

Quanto accaduto ieri è definito un "ammaraggio". A effettuarlo, sono stati l'istruttore di volo Marzo Fozzer e il proprietario del velivolo. I due erano decollati dall'aeroporto Caproni. La coppia era infatti impegnata in una lezione a bordo dell'aeroplano che, altro non è, che un Pipistrel Virus Sw. Questo ultraleggero è adatto per imparare a volare. Dopo il decollo, i due hanno sorvolato la valle dell'Adige. A un certo punto si è registrato il problema: ci sarebbe stato un basso livello di benzina o qualcosa che ha portato allo spegnimento del motore.

L'ultraleggero è stato recuperato e restituito al proprietario

Da qui, grazie all'esperienza dell'istruttore, la decisione di ammarare. L'impatto con l'acqua non è stato violento: né il mezzo né la coppia ha riportato danni o feriti. I due piloti sono riusciti a liberarsi autonomamente e raggiungere a nuoto la sponda a ovest. Alcuni ciclisti, scioccati da quanto avevano visto, hanno poi allertato i vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rovereto e gli agenti della polizia locale di Trento: l'ultraleggero è stato recuperato dopo un'ora e mezza ed è stato consegnato al legittimo proprietario.