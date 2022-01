Incidente in A28 ad Azzano, le cugine Sara e Jessica uccise da pirata della strada. “Guidava ubriaco” Sono Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, due cugine di 20 e 26 anni, le vittime del grave incidente avvenuto sulla A28 tra Villotta e Azzano Decimo. La loro auto è stata travolta da un Land Rover guidato da un uomo ubriaco. Il conducente è stato arrestato.

Sono Sara Rizzotto e Jessica Fragrasso le due vittime del terribile incidente avvenuto domenica scorsa sulla A28 tra Villotta e Azzano Decimo. Le due, di 20 e 26 anni, stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una domenica insieme quando una Land Rover ha travolto la loro Fiat Panda trascinandola per metri. Per le due ragazze non vi è stato nulla da fare. Con loro, sui sedili posteriori, due bimbe di 2 anni e mezzo e di pochi mesi. Le due piccole sono rimaste ferite gravemente, ma secondo i medici nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita.

Le due ragazze stavano procedendo regolarmente verso Conegliano quando sono state tamponate da una Land Rover sopraggiunta a tutta velocità. L'auto è stata poi travolta una seconda volta e trascinata per diversi metri. Nello scontro, la vettura ha urtato anche un'altra Fiat 500 sulla quale viaggiavano i genitori della 26enne. Le vittime sono rimaste intrappolate all'interno dell'abitacolo dell'auto. I passeggeri della Fiat 500 sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che li hanno trovati in evidente stato di agitazione per quanto successo.

Secondo le prime informazioni, il conducente del Land Rover stava guidando in stato di ebbrezza. Dopo l'impatto, seppur ferito, ha cercato di darsi alla fuga nei campi. Gli agenti delle forze dell'ordine sono riusciti a rintracciarlo in breve tempo e lo hanno arrestato. L'uomo è accusato di omicidio stradale plurimo.

Jessica, 20 anni, viveva a Mareno di Piave e si era diplomata da poco. Portava avanti con passione e determinazione la sua attività di Ballerina. Sara Rizzotto, invece, viveva a Conegliano ed era mamma di due bambine. Lavorava come Assistente Sanitaria presso la Aulss 2 Marca Trevigiana. Per liberare i loro corpi dall'abitacolo dell'auto, è stato necessario tagliare il tettuccio della macchina e le portiere. Le due bimbe sono state prima curate sul posto e poi trasportate all'ospedale di Pordenone.

"Abbiamo appreso con immenso dolore e incredulità la notizia della tragica morte di Sara Rizzotto – scrive in una nota l'Ussl 2 -. Sara era una giovane assistente sanitaria ed era mamma di due bimbe piccole. La sua vita è stata distrutta da un pirata della strada. Siamo tutti vicini alla sua famiglia in questo drammatico momento". La giovane mamma era stata assunta nel febbraio del 2019.

Il tratto autostradale tra Villotta e Azzano Decimo in direzione Conegliano è stato immediatamente chiuso. La situazione della viabilità è tornata alla normalità dopo la mezzanotte, quando i rilievi sono terminati e i tre veicoli incidentati sono stati rimossi.