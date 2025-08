Incidente choc sull’A1 ad Arezzo, camion sfonda spartitraffico: 3 morti, erano tutti su un’ambulanza

Un grave incidente stradale ha sconvolto questa mattina l’autostrada A1 nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, in direzione nord. Intorno alle 11:10 un camion ha improvvisamente perso il controllo e, dopo aver compiuto un salto di carreggiata, ha invaso la corsia opposta travolgendo altri veicoli. L’impatto è stato violentissimo e ha coinvolto un caravan, tre automobili e un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini.

Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita – tutte a bordo dell’ambulanza – e altre 18 risultano ferite, tra cui almeno una in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dai sanitari del 118, i feriti sono stati classificati in base alla gravità con un codice rosso, quattro codici gialli e dieci verdi. Sul posto sono stati attivati immediatamente tutti i protocolli di maxiemergenza, con un dispiegamento straordinario di forze.

Due elicotteri Pegaso (1 e 3), provenienti da Firenze, sono atterrati in zona per consentire i trasporti sanitari d’urgenza. Da Arezzo sono giunte anche automediche e squadre infermieristiche, mentre i Vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti con due squadre, supportate da un’autogru proveniente da Firenze. La Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia hanno provveduto a isolare l’area, bloccare il traffico e deviare la viabilità per consentire i rilievi.

Il tratto autostradale tra Valdarno e Arezzo è stato chiuso in entrambe le direzioni. Alle 11:30, Autostrade per l’Italia ha annunciato ufficialmente l’interruzione del traffico al chilometro 339. In breve si sono formate lunghe code: tre chilometri in direzione Bologna e due in direzione Roma. Agli automobilisti sono stati consigliati percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria e, per le lunghe percorrenze, deviazioni attraverso Firenze Impruneta e la SS326 Siena-Bettolle.

Le vittime viaggiavano tutte sull’ambulanza, probabilmente mentre stavano trasportando un paziente. Le dinamiche dell’incidente sono ora al vaglio degli inquirenti, che dovranno accertare le cause esatte che hanno portato il camion a perdere il controllo e travolgere i mezzi sulla corsia opposta.