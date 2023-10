Incidente bus a Mestre, ritardi e cancellazioni per i treni Trenitalia: l’elenco dei mezzi interessati Il bus precipitato a Mestre da un cavalcavia è caduto vicino a un tratto di ferrovia tra le stazioni di Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre. Trenitalia ha comunicato che molti treni Alta Velocità, Intercity e regionali potrebbero avere forti ritardi.

A cura di Luca Pons

A causa dell'incidente a Mestre in cui un bus è precipitato da un cavalcavia, causando almeno 21 morti tra cui due bambini secondo la Prefettura, la circolazione dei treni è molto rallentata tra le stazioni di Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre. Lo comunica Trenitalia. Inizialmente, la circolazione era stata sospesa tra le due stazioni. Ora che è passata la prima fase dell'intervento dei Vigili del Fuoco, i treni hanno ripreso a circolare ma con un ritmo molto ridotto.

Secondo quanto comunicato dalla compagnia, i treni Alta Velocità e Intercity possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti. Si parla quindi di ritardi che possono arrivare fino a due ore per tutte le tratte di Alta velocità o Intercity che passano da quello snodo ferroviario. Meno tutelati i treni regionali, che in questo momento possono avere ritardi fino a due ore ma anche subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus.

Trenitalia ha fornito un elenco dei treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti:



Leggi anche Chi erano le vittime del bus di Mestre: tutti turisti provenienti da un campeggio

FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09)

FR 9428 Napoli Centrale (15:09) – Venezia Santa Lucia (20:34)

FR 9430 Napoli Centrale (16:09) – Udine (23:05)

FR 9753 Torino Porta Nuova (17:10) – Venezia Santa Lucia (20:42)

FR 9755 Milano Centrale (18:45) – Udine (22:37)

FR 9757 Milano Centrale (19:15) – Venezia Santa Lucia (21:42)

FR 9762 Venezia Santa Lucia (19:48) – Milano Centrale (22:15)

IC 592 Roma Termini (15:30) – Trieste Centrale (23:38)

Stando all'aggiornamento più recente di Trenitalia comunque, anche se il rischio di ritardi resta, al momento sulla rete di Alta Velocità non ci sono ritardi significativi e la circolazione procede in modo regolare. "Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti", ha fatto sapere la compagnia. Per conoscere l'andamento del proprio treno, o eventualmente trovare le soluzioni di viaggio per la stazione in cui ci si trova o verso cui si è diretti, è disponibile il servizio Cerca Treno sul sito ufficiale di Trenitalia.