Incidente Bari, con l’auto fuori strada a una curva: muoiono fratello e sorella di 25 e 28 anni Tragico incidente stradale sulla provinciale tra Castellana Grotte e Turi (Bari): Gianluca e Debora Pontrelli, fratello e sorella rispettivamente di 25 e 28 anni, sono morti mentre tornavano da una serata con gli amici.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia in provincia di Bari, dove due ragazzi, un fratello e una sorella rispettivamente di 25 e 28 anni, sono morti in seguito ad un incidente stradale verificatosi ieri sulla strada provinciale tra Castellana Grotte e Turi. Gianluca e Debora Pontrelli, questi i nomi delle due vittime, erano di ritorno da una serata con gli amici quando la Bmw su cui viaggiavano, entrambi sul lato posteriore, è uscita fuori strada a una curva e si è ribaltata più volte dopo aver abbattuto il guard rail, schiantandosi contro un albero di ulivo. Nella stessa vettura con loro c'erano altre due persone che sono rimaste gravemente ferite: un 24enne che guidava l'auto, e un 25enne che era seduto sul sedile passeggero anteriore.

I due erano originari di Valenzano, dove Gianluca lavorava come operaio, mentre la sorella studiava a Bari. La Procura del capoluogo pugliese, con la pm di turno Angela Maria Morea, ha aperto un fascicolo sull'accaduto, con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. L'esito degli esami tossicologici sul ragazzo che guidava non si conoscono ancora. "Siamo addolorati per quella che è una tragedia improvvisa, che ha spezzato la vita di due ragazzi di appena 25 e 28 anni. Non è giusto", ha scritto su Facebook il sindaco Giampaolo Romanazzi. Tanti i messaggi lasciati sui social da amici e conoscenti dei due ragazzi. "Niente e nessuno potrà riportarti indietro. Mi mancherà per sempre il tuo sorriso e la tua generosità. La tua assenza è dura da sopportare ma sei volato in cielo e l’unica cosa che posso fare è continuare a vivere portando nel cuore il tuo ricordo", ha scritto Alessio, "Gianluca eri un ragazzo fantastico pieno di energia , sorriso sempre stampato.., hai lasciato un vuoto dentro di noi , sono felice che hai fatto parte di mia figlia..,ti voglio bene fratello fai buon viaggio, sarai sempre nel nostro cuore", è il messaggio di Alessandro.