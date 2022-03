Incidente ad Agugliaro, auto contro moto: tre morti, tra di loro una mamma e la sua bambina Incidente oggi ad Agugliaro, in provincia di Vicenza, in via Ponticelli: in seguito allo scontro tra un’auto e una moto, tre persone sono morte: si tratta di un centauro e di una donna con la figlia piccola. Altri due i feriti.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia ad Agugliaro, in provincia di Vicenza, dove questa mattina si è verificato un incidente stradale che ha provocato la morte di tre persone, tra cui anche una bambina. È successo intorno alle 11 di oggi in via Ponticelli. A scontrarsi una noto e un'auto: le vittime, secondo i primi riscontri, sarebbero il motociclista e una mamma con la figlia che erano in auto ma di cui ancora non si conosce l'identità. Ci sarebbero altri due feriti, le cui condizioni sarebbe gravi. Si tratta di una persona anziana e un altro bambino piccolo che viaggiavano nella vettura delle vittime.

Sul posto sono giunti immediatamente forze dell'ordine e vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118. Disagi anche per la circolazione. Come ha precisato il comune di Agugliaro con un post su Facebook "si comunica che uscendo dal centro del paese e immettendosi in Via Ponticelli in direzione Ponticelli di Agugliaro (Riviera Berica) la strada è chiusa per incidente. Si invita a non creare confusione nell'area e a prendere strade secondarie per immettersi in Riviera Berica".

In aggiornamento.