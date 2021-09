Incidente A4, camion frigo contro barriere di cemento: quintali di carne sparsi in strada Questa notte un terribile incidente si è verificato sull’autostrada A4 che collega Latisana a Portogruaro. L’autista di un camion che trasportava carne, è andato a sbattere contro le barriere di cemento che delimitavano un cantiere. È ferito ma non in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per quattro ore, causando non pochi disagi e rallentamenti dovuti allo sversamento della merce in strada.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Un camion frigo che trasportava carne, questa notte è andato a sbattere contro una barriera spartitraffico che delimita un cantiere. L’autista è ferito, ma non in pericolo di vita. È successo intorno alle 4.00 nel tratto dell’autostrada A4, che collega Latisana a Portogruaro.

Questa notte, intorno alle 4.00, un camion che trasportava carne nella grande cella frigorifera, è andato a sbattere contro le barriere di cemento che delimitano la carreggiata. Le stesse sono state messe lì dall’inizio dei lavori per la costruzione di un terza corsia. L’autista del mezzo pesante, nonostante l’impatto gravissimo, ha riportato delle lesioni ma è fuori pericolo di vita. La strada è stata invasa da cassette di plastica contenenti diversi sacchetti di carne. Ci sono volute diverse ore per ripulire il manto e consentire la regolare viabilità.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno causato lo sbandamento del camion frigo, provocando lo sversamento di carne sulla carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno accertato che l’incidente abbia coinvolto solo il mezzo pesante. L’impatto ha provocato dei rallentamenti significativi sull’autostrada, che è rimasta chiusa dalle 4.00 di notte fino alle 8.30 di questa mattina. Le carreggiate ovest ed est sono rimaste blindate. La viabilità interrotta in direzione Trieste, né si è potuto accedere a Latisana in direzione Venezia. Un altro incidente lunedì ha provocato disagi e rallentamenti sullo stesso tratto dell’autostrada A4, dove un tamponamento di tre mezzi pesanti, seguito dallo sversamento del carico in carreggiata, ha interrotto la viabilità e generato ritardi.