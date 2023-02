Incidente A1, tir precipita dal viadotto e prende fuoco: morto l’autista, chiuso tratto autostrada Incidente stradale oggi sull’autostrada A1, all’altezza del km 274: un tir è precipitato giù dal viadotto Marinella e ha preso fuoco. Morto l’autista. Chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna.

A cura di Ida Artiaco

Incidente stradale oggi sull'autostrada A1, all'altezza del km 274: un tir, con semirimorchio carico di frutta e verdura, dopo aver perso il controllo per cause ancora in via di accertamento, ha sbandato uscendo fuori strada in corrispondenza del viadotto Marinella, all’altezza di Legri, precipitando sulla strada provinciale 107.

A seguito dell'incidente, avvenuto intorno alle 07:15, il mezzo è andato in fiamme e il conducente, unico occupante, è stato trovato morto nella cabina dai soccorritori che si erano precipitati sul luogo del sinistro. Lo riferisce Autostrade per l'Italia.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e sette automezzi di cui un'autogrù per spegnere le fiamme che avevano avvolto il mezzo pesante e semirimorchio, carico di frutta e verdure, i soccorsi sanitari e le pattuglie della polizia stradale, che si sono trovati davanti una scena quasi apocalittica.

Stando ad una prima ricostruzione, il camion ha sfondato il guard rail dopo essere uscito di strada e dopo aver fatto un volo di una decina di metri è precipitato sulla provinciale 107 dove in quel momento non stava transitando alcun veicolo.

Accertamenti sono ora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: il corpo del conducente è finito alla medicina legale, mentre il camion è stato messo sotto sequestro per tutte le analisi del caso.

Per la messa in sicurezza della zona, è stato chiuso al traffico il tratto dell'A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Si segnala anche 1 chilometro di coda in corrispondenza dello svincolo di Calenzano. Caos viabilità anche sulla viabilità secondaria, sulla Barberinese.