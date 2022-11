Incidente a Pontedera, scooter si schianta contro auto: Lorenzo muore a 15 anni Lorenzo Bellucci è morto a soli 15 anni dopo essere rimasto vittima di un incidente verificatosi venerdì sera a Pontedera: è andato a schiantarsi con lo scooter contro un’auto per cause ancora da accertare.

A cura di Ida Artiaco

Incidente mortale ieri sera, venerdì 11 novembre, a Pontedera. Un ragazzo di soli 15 anni, Lorenzo Bellucci, è morto dopo che con lo scooter che guidava ha impattato contro un'auto a uno degli incroci della Tosco Romagnola per cause che sono ancora in via di aggiornamento. L'impatto tra i due mezzi è avvenuto attorno alle 20.30.

Sono stati i residenti della zona e le persone che in quel momento stavano transitando sulla strada ad allertare immediatamente il 118. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso della Misericordia di Fornacette e l'automedica, insieme alle pattuglie della polizia municipale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del selciato, dello scooter e dell'auto.

Le manovre di rianimazione sono iniziate sul posto e si sono concluse all'ospedale Lotti, dove Lorenzo è stato trasportato in una corsa disperata per tenerlo in vita. Ma tutto è risultato inutile: poco dopo ne è stato dichiarato il decesso.

Anche la persona alla guida della Dacia, sotto choc, è stata soccorsa.Lo scooter è andato distrutto nell'incidente, così come la parte anteriore dell'auto. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dell'impatto mortale e definire le responsabilità.

Lorenzo frequentava l'Iti Marconi. Giocava a rugby nel Pontedera Bellaria Rugby, squadra che in un post su Facebook ha espresso tutto il suo cordoglio Dal Comune di Pontedera è arrivato il messaggio di cordoglio, comparso sulla bacheca della pagina ufficiale Facebook, e diretto alla famiglia di Lorenzo, molto conosciuta in città.

"È pervenuta la notizia di un tragico incidente avvenuto in città in cui un ragazzo di quindici anni ha perso la vita. La comunità di Pontedera si stringe, commossa, intorno alla famiglia in un abbraccio collettivo. Oggi pomeriggio, il programma che prevede il Corteo delle Natività e dei Presepi viventi sarà preceduto da un momento di raccoglimento e cordoglio", si legge nel messaggio.