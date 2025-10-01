Attualità
video suggerito
video suggerito

Incidente a Pescara, ciclista travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce: Valeria muore a 43 anni

A Pescara una ciclista è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce. La donna è morta sul colpo. L’uomo alla guida stava superando un’auto che si era fermata per farla passare.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Andrea Scordino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ancora un incidente stradale mortale, l’ultimo di una lunga scia di sangue. Questa volta il dramma è avvenuto a Pescara, nel pomeriggio di lunedì 30 settembre, quando una donna ha perso la vita in seguito a un violento impatto con un’auto mentre stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta elettrica.

Il tragico incidente è avvenuto in via Rio Sparto, una zona trafficata della città. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la vittima, Valeria Di Lorenzo, 43 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali con la sua bici elettrica, quando è stata improvvisamente travolta da una Mercedes Classe A. La polizia locale, giunta sul posto, ha riferito che l’auto era impegnata in un sorpasso azzardato. Il conducente della Mercedes stava infatti tentando di superare una vettura che lo precedeva, la quale si era correttamente fermata per permettere alla donna di attraversare.

L’impatto è stato inevitabile e fatale. La donna è stata colpita in pieno e scaraventata diversi metri più in là sull’asfalto. È morta sul colpo, sotto gli occhi sconcertati di alcuni passanti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 Suem, ma per la quarantenne non c'è stato più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatare l’avvenuto decesso.

Leggi anche
Travolto da un'auto mentre guida lo scooter, Federico Morvillo muore a 29 anni dopo 4 giorni: donati gli organi

Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, e gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato che si sono occupati della viabilità rallentata per consentire tutti i rilievi necessari. Le forze dell’ordine proseguono nel lavoro di accertamento dei fatti e stanno ascoltando testimonianze e visionando eventuali immagini di video sorveglianza per chiarire con precisione l'esatta dinamica dell’incidente e accertarne le responsabilità.

Attualità
Incidenti stradali in Italia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Verso
Gaza
Meloni alla Flotilla: "Palestinesi non sono per voi una priorità", la replica: "Meritiamo rispetto"
Tutte le notizie della notte sul viaggio della Global Sumud Flotilla
Renzi dice che per aiutare i bambini di Gaza serve il piano di Trump e "non le regate"
Cosa succede ora che la Flotilla si avvicina a Gaza e la nave della Marina italiana si ferma
Piano Trump per Gaza, le voci dei palestinesi: "È un regalo ai criminali di guerra"
Quali sono le criticità del piano di pace di Trump, l'esperto: "Per i palestinesi è un calice avvelenato"
I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla Roberta Covelli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views