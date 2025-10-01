Incidente a Pescara, ciclista travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce: Valeria muore a 43 anni

A Pescara una ciclista è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce. La donna è morta sul colpo. L’uomo alla guida stava superando un’auto che si era fermata per farla passare.

Ancora un incidente stradale mortale, l’ultimo di una lunga scia di sangue. Questa volta il dramma è avvenuto a Pescara, nel pomeriggio di lunedì 30 settembre, quando una donna ha perso la vita in seguito a un violento impatto con un’auto mentre stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta elettrica.

Il tragico incidente è avvenuto in via Rio Sparto, una zona trafficata della città. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la vittima, Valeria Di Lorenzo, 43 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali con la sua bici elettrica, quando è stata improvvisamente travolta da una Mercedes Classe A. La polizia locale, giunta sul posto, ha riferito che l’auto era impegnata in un sorpasso azzardato. Il conducente della Mercedes stava infatti tentando di superare una vettura che lo precedeva, la quale si era correttamente fermata per permettere alla donna di attraversare.

L’impatto è stato inevitabile e fatale. La donna è stata colpita in pieno e scaraventata diversi metri più in là sull’asfalto. È morta sul colpo, sotto gli occhi sconcertati di alcuni passanti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 Suem, ma per la quarantenne non c'è stato più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatare l’avvenuto decesso.

Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, e gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato che si sono occupati della viabilità rallentata per consentire tutti i rilievi necessari. Le forze dell’ordine proseguono nel lavoro di accertamento dei fatti e stanno ascoltando testimonianze e visionando eventuali immagini di video sorveglianza per chiarire con precisione l'esatta dinamica dell’incidente e accertarne le responsabilità.