in foto: Erica Renaudo (foto Facebook)

Non ce l'ha fatta Erica Renaudo, la ragazza di 20 anni originaria di Sant'Albano Stura, rimasta coinvolta in un drammatico incidente avvenuto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio nel Cuneese, a Montanera. La giovane, che era alla guida della sua Peugeot, è morta ieri all'ospedale Santa Croce di Cuneo dove era ricoverata dal giorno dello schianto. Le sue condizioni si sono rivelate subito drammatiche e nonostante l'impegno dei medici, Erica è morta domenica pomeriggio dopo una settimana di agonia.

Nicole morta sul colpo il giorno dell'incidente

Nel drammatico incidente l'amica che Erica che viaggiava con lei quella notte in auto è morta sul colpo. Nicole Allasia, originaria come Erica di Sant'Albano Stura, era seduto al lato passeggero della Peugeot 208 quando quest'ultima si è scontrata con una Audi, su cui viaggiava una 23enne di Peveragno. Quest'ultima è rimasta ferita nello schianto ma non in modo serio. Studentessa universitaria, Erica, era molto conosciuta in paese perché lavorava anche come animatrice dell'Estate ragazzi. Lascia la madre Elena (infermiera), il papà Mario (imprenditore agricolo) e le sorelle minori Greta ed Elisa.

Il sindaco: Erica e Nicole rimarranno per sempre nei pensieri

Il sindaco di Sant'Albano Stura ha parlato con commozione di "tragedia infinita, difficile da capire, impossibile da accettare per ogni persona. Le giovane vite di Erica e Nicole, volate in cielo troppo presto, rimarranno per sempre nei pensieri e nei ricordi di tutti noi". La famiglia di Erica ha autorizzato l’espianto degli organi. Con la sua morte le vittime della strada in Granda salgono a 23 da inizio anno.