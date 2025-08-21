Attualità
video suggerito
video suggerito

Incidente a Foggia, scontro tra auto e furgone: morta ragazza di 28 anni, 4 feriti

Incidente mortale lungo la strada provinciale 115, che collega Troia a Foggia, in Puglia: una ragazza di 28 anni è morta e altre 4 persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra un’auto e un furgone che trasportava probabilmente braccianti agricoli.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Drammatico incidente stradale oggi, giovedì 21 agosto in Puglia: una donna di 28 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra un'auto e un furgone verificatosi intorno alle 11 lungo la strada provinciale 115, che collega Troia a Foggia.

Due, dunque, i mezzi coinvolti: un furgone Ducato con sette persone a bordo (molto probabilmente braccianti agricoli) e una Seat Ibiza che trasportava cinque persone tra cui la vittima. Nell'impatto la 28enne è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è morta sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. I feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, che hanno dovuto bonificare tutta la zona, e carabinieri, che stanno procedendo con tutte le indagini del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

In aggiornamento. 

Attualità
Incidenti stradali in Italia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Israele nella notte invade Gaza City. Approvate nuove colonie per spaccare la Cisgiordania
Cos'è il blocco E1, che Israele vuole occupare per impedire la nascita dello Stato di Palestina
Condanna internazionale dell'attacco, Macron: "Trascina la regione in guerra permanente"
Gli ultimi aggiornamenti in diretta sull'operazione militare di Israele
Hamas ha messo Israele all'angolo con il cessate il fuoco: Netanyahu deve dire se vuole la guerra permanente
Giuseppe Acconcia
Amnesty denuncia: "Israele affama la popolazione di Gaza". Noury a Fanpage: "Il peggio deve ancora venire"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views