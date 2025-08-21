Incidente a Foggia, scontro tra auto e furgone: morta ragazza di 28 anni, 4 feriti

Incidente mortale lungo la strada provinciale 115, che collega Troia a Foggia, in Puglia: una ragazza di 28 anni è morta e altre 4 persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra un’auto e un furgone che trasportava probabilmente braccianti agricoli.

Drammatico incidente stradale oggi, giovedì 21 agosto in Puglia: una donna di 28 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra un'auto e un furgone verificatosi intorno alle 11 lungo la strada provinciale 115, che collega Troia a Foggia.

Due, dunque, i mezzi coinvolti: un furgone Ducato con sette persone a bordo (molto probabilmente braccianti agricoli) e una Seat Ibiza che trasportava cinque persone tra cui la vittima. Nell'impatto la 28enne è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è morta sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. I feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, che hanno dovuto bonificare tutta la zona, e carabinieri, che stanno procedendo con tutte le indagini del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.

In aggiornamento.