Incidente a Falcone, morto a 37 anni lo chef Alessio Terranova: aveva cucinato a casa Sanremo Lo chef siciliano Alessio Terranova è morto a 37 anni in seguito ad un incidente verificatosi la scorsa notte sul ponte della statale 113, al confine tra Oliveri e Falcone, nel Messinese. Aveva cucinato a Casa Sanremo in occasione dell’ultimo Festival.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Tragedia in Sicilia, dove è morto in un incidente stradale lo chef Alessio Terranova. Trentasette anni, viaggiava a bordo di una Bmw bianca che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail sul ponte della statale 113, al confine tra Oliveri e Falcone, nel Messinese. È successo la scorsa notte: un altro passeggero dell'auto, un 33enne, è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale Fogliani di Milazzo. La notizia ha fatto immediatamente il giro dell'Isola e d'Italia. Terranova, originario proprio di Falcone, tornava dall'esperienza come chef di Casa Sanremo, dove era aveva cucinato alcune sue note ricette. Per l'ultima sera del Festival, solo lo scorso 5 febbraio, aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto, dando l'arrivederci all'anno prossimo.

"In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita – è il commento del sindaco di Falcone, Nino Genovese, in un post su Facebook -. Dovevamo ancora fare quell’articolo per celebrare la tua presenza a Casa Sanremo come chef, invece ora sui giornali si leggerà sì di Alessio Terranova come grande chef, ma per avere prematuramente perso la vita in un tragico incidente. Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece, tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto. Oggi è un giorno di immenso dolore per tutta la comunità di Falcone, che si stringe alla mamma, al fratello, a tutti i parenti ed ai tantissimi amici".