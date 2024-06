video suggerito

Incidente a Codevigo, auto contro camper: morti marito e moglie, indagini in corso Giovanna Buso e il marito Ignazio sono morti in un incidente stradale verificatosi sulla Romea all'altezza di Codevigo: l'auto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata frontalmente con un camper a bordo del quale c'era una famiglia tedesca in vacanza.

A cura di Ida Artiaco

Un incidente mortale ha stroncato ieri le vite di due coniugi veneti. L'81enne Ignazio Buso e la 76enne Giovanna Buso, marito e moglie residenti a San Donà di Piave, sono morti dopo che l'auto a bordo della quale stava viaggiando nei pressi di Codevigo ha impattato contro un camper in cui viaggiava una famiglia tedesca in vacanza.

La vettura, guidata dalla donna, stava viaggiando in direzione Padova sulla Romea, quando avrebbe invaso la corsia opposta, dove stava transitando il camper. Ma le indagini sono ancora in corso per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo. L'impatto è stato tanto inevitabile e violento: l'uomo sul sedile passeggero dell'auto avrebbe perso la vita sul colpo, mentre la moglie, nota per essere la presidente dell’Associazione Alzheimer, al volante è deceduta durante il trasporto in ospedale con l'elisoccorso. A rimanere ferito anche il conducente del camper, che è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Padova.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto a lungo chiuso per consentire alle forze dell’ordine di compiere i rilievi del caso, con gravi ripercussioni per il traffico. Non è la prima volta per altro che in zona si verifica un incidente mortale. Solo 3 settimane fa marito e moglie sessantenni residenti a Spinea (Venezia), Mario Mazzuccato di 68 anni e Morena Boscolo di 65, sono morti sul colpo dopo che, a bordo della loro moto, mentre tornavano da una giornata al mare, si sono scontrati frontalmente con una monovolume su cui viaggiava una famiglia tedesca proprio a Codevigo, nella frazione di Santa Margherita.