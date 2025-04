video suggerito

Graffette metalliche nel pane al cioccolato: tre bambini al pronto soccorso, indagini in corso L'incidente a Spinea (Venezia): una mamma si è accorta che nel pane al cioccolato offerto al figlio e ad alcuni amichetti c'erano delle graffette di metallo. Aperta un'indagine, il supermercato intanto ha ritirato il prodotto dagli scaffali.

A cura di Susanna Picone

Tre bambini sono stati portati in ospedale dopo aver consumato del pane al cioccolato contenente graffette metalliche. È accaduto a Spinea (Venezia), a darne notizia sono oggi i quotidiani locali che sottolineano come l’incidente abbia generato tanta preoccupazione nelle famiglie, che ora chiedono controlli più rigorosi lungo tutta la filiera produttiva.

Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato quando una donna ha acquistato dei panini al cioccolato in un supermercato della zona: un pomeriggio li ha offerti al figlio e ad alcuni amichetti che erano con lui e la sera stessa, assaggiando i dolci rimasti, la mamma ha trovato tre graffette di metallo nel pane.

Preoccupata, la donna ha subito quindi avvisato i genitori degli altri bambini e tutti hanno deciso di portarli al pronto soccorso per i controlli del caso: la paura è che avessero potuto ingerire i corpi estranei. "Ho chiamato il pediatra che mi ha consigliato di andare al più presto al pronto soccorso per fare i raggi perché le graffette aperte sono pericolose. Per colpa di una negligenza di qualcuno mio figlio, che ha 5 anni, ha fatto una radiografia di cui avremmo fatto volentieri a meno”, le parole affidate ai quotidiani locali di una delle mamme. “Uno dei bambini ne aveva una nelle feci – hanno aggiunto ancora da Spinea – potevano esserci danni all’intestino”.

Sull’accaduto è stata aperta una indagine e intanto il supermercato ha ritirato il prodotto, realizzato da un fornitore esterno, dalla vendita e ha avviato verifiche interne, al momento senza rilasciare dichiarazioni in merito.