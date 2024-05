video suggerito

Scontro frontale tra moto e furgone sulla Romea, morti marito e moglie: stavano tornando dal mare Incidente mortale sulla Romea, all'altezza di Codevigo: una coppia di coniugi, Mario Mazzuccato di 68 anni e Morena Boscolo di 65, è morta dopo che la moto a bordo della quale viaggiavano in direzione Venezia si è scontrata frontalmente con il furgone di una famiglia tedesca in vacanza.

A cura di Ida Artiaco

Stavano tornando dal mare quando si è verificato un incidente che non ha lasciato scampo a nessuno dei due. Sono morti così Mario Mazzuccato di 68 anni e Morena Boscolo di 65, coppia di marito e moglie veneti, che hanno perso la vita dopo essersi scontrati frontalmente, mentre erano a bordo della loro moto, con un furgone, all'interno del quale viaggiava una famiglia tedesca composta da mamma, papà e figlio, in vacanza.

L'incidente si è verificato sulla Romea, all'altezza di Codevigo: i due stavano rientrando a Spinea dove abitavano, dopo aver trascorso la giornata di sabato a Chioggia. Per la coppia, che viaggiava in direzione Venezia, non c'è stato nulla da fare dopo l'impatto, con la loro Suzuki Custom che è rimasta conficcata nell'avantreno del monovolume. A dare l'allarme sono stati gli altri automobilisti che hanno assistito allo schianto, ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso di entrambi.

Nel monovolume si trovavano mamma, papà ed un figlio residenti in Germania che stavano andando in vacanza. Ferita la madre e sotto choc il conducente del mezzo e il figlio: tutti sono stati trasportati in ospedale a Piove di Sacco per tutti gli accertamenti del caso, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

La polizia di Piove di Sacco sta ora ricostruendo la dinamica dell'incidente avvenuto all'altezza della frazione di Santa Margherita, mentre amici e parenti della coppia, che aveva una figlia e una nipotina di 8 anni, ed erano entrambi da poco in pensione, sono sotto choc. Mazzuccato è stato un delegato storico della Coop per il sindacato Filcams Cgil, del commercio e i servizi, per anni ha lavorato alla Coop di Carpenedo ed è stato anche candidato sindaco di Spinea una quindicina di anni fa, mentre la moglie per anni ha giocato a calcio e lavorava in fabbrica.