Auto sbanda e finisce nel lago al circolo di pesca, marito e moglie morti annegati a Macerata La tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, domenica 7 luglio, nel laghetto del locale Circolo per la pesca sportiva di Montefano, in provincia di Macerata. Immediati i tentativi di soccorso da parte dei presenti per tirare fuori gli occupanti del mezzo prima che la vettura si inabissasse, ma ogni sforzo purtroppo si è rivelato vano.

A cura di Antonio Palma

Immagine di Archivio

Due persone, Marito e moglie, sono morte annegate oggi dopo che la vettura sulla quale si trovavano è finita nel lago a Montefano, in provincia di Macerata, inabissandosi in acqua. La tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, domenica 7 luglio, nel laghetto del locale Circolo per la pesca sportiva. L’allarme è scattato intorno alle 10 quando i presenti, tra cui alcuni che stavano praticando pesca sportiva, hanno visto la vettura con due persone a bordo che ha sbandato improvvisamente finendo nello specchio d’acqua.

Immediati i tentativi di soccorso da parte dei presenti per tirare fuori gli occupanti del mezzo prima che la vettura andasse a fondo, ma ogni sforzo purtroppo si è rivelato vano. Pare che la coppia abbia urlato chiedendo aiuto mentre la vettura precipitava nell’acqua. Qualcuno ha provato a tuffarsi per aprire le portiere ma erano bloccate e ha dovuto desistere per evitare di essere trascinato a fondo a sua volta. L’auto infine si è inabissata sotto gli occhi impotenti di chi si trovava sul posto. Successivamente sono accorsi anche i vigili del fuoco con una squadra di esperti del gruppo sommozzatori di Macerata che poi hanno recuperato i corpi.

Sul luogo dell’accaduto anche le forze dell'ordine che hanno identificato le due vittime come due anziani coniugi di Filottrano. Ora dovranno ora capire anche le cause di quanto avvenuto. Stando a una primissima ricostruzione in base al racconto dei testimoni della tragedia, la vettura, una Fiat Punto scura, stava percorrendo la stradina laterale che costeggia il lago quando avrebbe sterzato repentinamente verso l’acqua cadendo e intrappolando all'interno gli occupanti. Poi le urla e le richieste di auto, i tentativi di soccorso e infine la tragedia. Da capire se si sia trattato di un incidente o di un malore.