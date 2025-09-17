Incidente a Castelfranco Veneto, Morena muore dopo 2 giorni di agonia: stava andando a piedi a lavoro

Morena Mazzocca, 50 anni, era stata investita da un’auto a Castelfranco Veneto mentre camminava dopo aver accompagnato il figlio a scuola e prima di andare a lavoro. I medici l’avevano messa in coma farmacologico. L’automobilista dice di non averla vista.

La vittima dell’incidente Morena Mazzocca

É morta dopo due giorni in ospedale Morena Mazzocca, 50 anni, che lunedì scorso è stata travolta da una Fiat 500 x, a Castelfranco Veneto (Treviso), finendo scaraventata contro un muretto. Troppo gravi le ferite che avrebbe riportato.

La donna aveva da poco lasciato il figlio a scuola e stava andando a lavoro a piedi. Camminare di mattina era diventata un’abitudine per Morena per concedersi delle piccole passeggiate. Si trovava in via Giotto quando intorno alle 8:20 è stata travolta da un’auto. L’automobilista, una donna di 39 anni, è scesa dalla vettura per prestare soccorso alla ferita, chiamando subito l’ambulanza.

I sanitari, una volta giunti sul luogo dell’incidente, hanno subito constatato le gravi condizioni della 50enne. L’impatto le aveva provocato lesioni molto gravi e un forte trauma cranico. La donna, trasportata all’ospedale di Castelfranco Veneto, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva e messa in coma farmacologico. Dopo due giorni non c’è stato più nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere.

L'automobilista ha riferito alla polizia locale di non avere visto la donna camminare e di essersi accorta di averla colpita solo dopo l’impatto. Secondo una prima ricostruzione la 39enne era stata accecata dal sole.

Le indagini del caso sono affidate alla procura di Treviso, che proprio in queste ore dovrebbe concedere il nulla osta per il funerale, che si svolgerà a Castelminio di Resana.

Morena Mazzocca lavorava come impiegata presso la cooperativa sociale L'Incontro, di Castelfranco Veneto, e in uno studio medico. Lascia il marito Massimo Luisato e il figlio di 17 anni.

Sull’improvvisa morte di Morena Mazzocca è intervenuto anche il sindaco di Castelmino di Resana, Stefano Bosa: "Al compagno Massimo, al figlio Cristian e a tutte le due famiglie Mazzocca e Luisato colpite dal grave lutto il cordoglio mio personale e di tutta l'amministrazione comunale di Resana”.