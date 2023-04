Inciampa in ciabatte e cade dal secondo piano mentre ripara la tapparella: muore a 60 anni La tragedia a Ozieri, in Sardegna. La vittima aveva 60 anni e faceva l’assicuratore. In passato Giovanni Carta era stato un calciatore.

Tragedia nel pomeriggio a Ozieri, in provincia di Sassari. Un uomo di 60 anni, Giovanni Carta, assicuratore, è morto cadendo dal secondo piano della sua abitazione, mentre riparava una tapparella. La vittima era molto nota in zona, essendo stato un ex calciatore: giocava come attaccante e aveva militato nell'Ozierese, ma anche Frassati e nel Pattada.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione del paese il 60enne è precipitato nel giardino all'interno della sua abitazione, facendo un volo di qualche metro e rimanendo ucciso sul colpo dopo aver sbattuto violentemente la testa. L'uomo sarebbe inciampato perché indossava delle ciabatte, perdendo così l'equilibrio e precipitando dal balcone.

Giovanni Carta lascia la moglie Simonetta e i suoi figli Mauro di 27 anni e Valeria di 23. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha destato molto scalpore tra i suoi concittadini.

Affranti i suoi ex compagni di squadra della Ozierese, nella quale aveva militato negli anni Ottanta.

"Perdiamo una grande persona, un vero amico – commenta a caldo l'altro ex attaccante dei Canarini Antonello Volpe, come riporta l'Unione Sarda -. Lascerà un grande vuoto in tutti noi e purtroppo ancora di più nella sua famiglia". E poi: "Non ci sono quasi parole per questa grave perdita – dice Filippo Riu, ex terzino e attuale allenatore dell'Ozierese -. Ci vedevamo spessissimo assieme a tutti gli ex compagni. Giovanni era una persona solare e un grande lavoratore, attaccato ai valori della famiglia".