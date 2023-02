Incendio nella notte in A14, camion travolto dalle fiamme: centinaia di polli bruciati vivi L’incendio è avvenuto nel cuore della notta tra domenica e lunedì, lungo il tratto cesenate dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, tra i caselli di Valle del Rubicone e Cesena Sud. Coinvolto un autocarro adibito al trasporto dei polli.

A cura di Biagio Chiariello

Un camion adibito al trasporto polli è andato a fuoco nella notte tra domenica e lunedì sull'A14 in Romagna, tra i caselli di Valle del Rubicone e Cesena Sud, in corsia Sud. Alle 3.46 due squadre del Distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena, sono intervenute lungo il tratto cesenate dell'autostrada Bologna-Taranto, per domare l'incendio che ha coinvolto l'autocarro, riuscendo a sganciare la motrice del mezzo prima che venisse avvolta dalle fiamme.

Per consentire le operazioni di soccorso è stata bloccato il traffico su tutte le corsie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per il ripristino della carreggiata.

Non si registrano persone ferite, mentre sono centinaia i polli morti per asfissia o carbonizzati ed altrettanti quelli riversati in strada. In mattinata sono proseguite le operazioni di trasferimento dei polli su un altro mezzo.

Non è stato l'unico incidente nel weekend sull'A4. Nella tarda mattinata di domenica si è verificato un tamponamento tra due auto all'interno dell'ormai famigerata galleria Castello, in direzione nord: due ragazzi ventenni di Ascoli sono rimasti feriti, soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. È la stessa galleria dove nelle scorse settimane sono morti il tennista paralimpico Andrea Silvestrone e i suoi due figli, e Samuele Cotichini, schiantatosi contro un mezzo pesante. L'incidente ha provocato un chilometro di coda.