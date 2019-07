Paura a bordo di un treno Frecciarossa partito da Napoli e diretto a Brescia nella serata di ieri, sabato 20 luglio, quando, mentre si trovava nella stazione di Bologna, intorno alle 20:30, del fumo è uscito da uno dei vagoni gettando nel panico i passeggeri e richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. A bruciare, secondo le prime informazioni disponibili, è stato un pacco batterie surriscaldato della motrice, non appena il convoglio è arrivato sul binario 17 dell'alta velocità. Immediati sono giunti i soccorsi: mentre il personale di Trenitalia ha provveduto all'evacuazione delle persone nel convoglio, i pompieri hanno spento l'incendio, intervenendo con 8 squadre e numerosi mezzi. L'intervento è terminato intorno alle 23:30, quindi 3 ore dopo che è stato lanciato l'allarme.

I vigili del fuoco hanno così messo in sicurezza il convoglio, dopo aver domato il fuoco sulla motrice dell’ETR completamente avvolta dal fumo, pronto a lasciare la stazione sotterranea per le necessarie riparazioni. Disagi anche per la città: le operazioni, che sono state anche molto delicate dal momento che la stazione si trova a 23 metri sotto la superficie, hanno reso necessaria la chiusura dell'area coinvolta e di via Carracci. I viaggiatori che erano a bordo del treno Napoli-Brescia, sono stati accompagnati dal personale verso una soluzione alternativa.