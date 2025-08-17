Attualità
Incendio in un albergo dell’Isola d’Elba nella notte, evacuate 55 persone

Un incendio ha avvolto l’Hotel ex Villa Cristina sull’Isola d’Elba. Sono state messe in salvo 55 persone, di cui 15 già affidate ad altre strutture ricettive. La dinamica del rogo è ancora in fase di ricostruzione.

Un albergo dell'Isola d'Elba ha preso fuoco in località Piano nel comune di Campo. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento e si sono sviluppate in un'area adibita a magazzino all'interno dell'Hotel ex Villa Cristina. Sono state evacuate 55 persone, anche se non risulta alcun ferito.

Circa 15 persone sono state smistate in altre strutture ricettive della zona mentre altre 40 hanno passato la notte nei locali messi a disposizione dal Comune per l'emergenza. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e ulteriori informazioni arriveranno solo col prosieguo delle indagini. I Vigili del Fuoco, insieme ai volontari della Protezione Civile e al personale di Comune e Forze dell'Ordine, sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme.

In aggiornamento

